В фантазиях лаврова Польша уже "осваивает" украинскую территорию

Глава МИД россии сергей лавров, прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды, сравнившего путина с Гитлером.
По его словам, об этом свидетельствуют решения, "принимаемые президентом Зеленским и Верховной Радой, об особых правах поляков".
Кроме того, по словам лаврова, "Польша создает некую параллельную систему контроля налоговой службы Украины".
Кроме того, по словам лаврова, "Польша создает некую параллельную систему контроля налоговой службы Украины".
россия захватила Херсон и Мелитополь.
россия уничтожила Мариуполь.
россия устроила резню в Буче.
россия оккупировала 20% территории Украины.
Но "осваивает украинскую" территорию Польша.
Не путайте...
россия уничтожила Мариуполь.
россия устроила резню в Буче.
россия оккупировала 20% территории Украины.
Но "осваивает украинскую" территорию Польша.
Не путайте...
Напомним, президент Польши Анджей Дуда подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона за постоянные телефонные переговоры с путиным.
Польский лидер не видит оснований вести переговоры с путиным и считает, что западные лидеры зря тратят время. Вместе с тем, по словам Дуды, во время Второй мировой войны ни один из лидеров не вел переговоры с Адольфом Гитлером и не предлагал ему сохранить лицо.
Польский лидер не видит оснований вести переговоры с путиным и считает, что западные лидеры зря тратят время. Вместе с тем, по словам Дуды, во время Второй мировой войны ни один из лидеров не вел переговоры с Адольфом Гитлером и не предлагал ему сохранить лицо.
Необходимо сделать все, чтобы остановить империалистическую россию, подчеркнул польский президент.
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