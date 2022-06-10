В фантазиях лаврова Польша уже "осваивает" украинскую территорию

14:21 10 июня Киев, Украина

Глава МИД россии сергей лавров , прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды, сравнившего путина с Гитлером.

Польша и те руководители, которые допускают подобные сентенции, наверное, им лучше посоветовать заниматься изучением истории, своей собственной истории и тех событий, которые лежат в основе польской истории. Пока мы видим, что за разговорами о недопустимости диалога с россией польские коллеги начинают "активно осваивать" украинскую территорию", –заявил лавров.

По его словам, об этом свидетельствуют решения, "принимаемые президентом Зеленским и Верховной Радой, об особых правах поляков".



Кроме того, по словам лаврова, "Польша создает некую параллельную систему контроля налоговой службы Украины".

россия захватила Херсон и Мелитополь.

россия уничтожила Мариуполь.

россия устроила резню в Буче.

россия оккупировала 20% территории Украины.

Но "осваивает украинскую" территорию Польша.

Не путайте...

Напомним, президент Польши Анджей Дуда подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона за постоянные телефонные переговоры с путиным.



Польский лидер не видит оснований вести переговоры с путиным и считает, что западные лидеры зря тратят время. Вместе с тем, по словам Дуды, во время Второй мировой войны ни один из лидеров не вел переговоры с Адольфом Гитлером и не предлагал ему сохранить лицо.

«Я поражен всеми теми переговорами, которые сейчас ведутся с путиным. Канцлер Шольц, президент Эмманюэль Макрон. Эти разговоры бесполезны. Что они делают? Они лишь легитимизируют лицо, ответственное за преступления, совершенные русской армией в Украине. Он отвечает за это. Он принял решение направить туда войска. Ему подчиняются командиры. Кто так разговаривал с Адольфом Гитлером во время Второй мировой войны? Кто сказал, что Адольфу Гитлеру нужно сохранить лицо? Что мы должны действовать так, чтобы не было унизительно для Адольфа Гитлера? Я не слышал такого», – сказал Дуда.

Необходимо сделать все, чтобы остановить империалистическую россию, подчеркнул польский президент.