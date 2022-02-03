В Евросоюзе опровергли мифы, продвигаемые российской пропагандой

07:08 01 Февраль Киев, Украина





Результаты исследования обнародованы на



Его авторы подчеркнули, что с начала оккупации Крыма и военной агрессии



Военная эскалация со стороны России, которая началась весной 2021 года на границе с Украиной и в оккупированном Крыму, усилила этот "шквал дезинформации", а иногда откровенной лжи, подчеркнули исследователи.



Миф 1: «Нынешняя напряженность, это результат последовательно агрессивного поведения Украины и ее союзников на Западе. Россия только защищает свои законные интересы и не отвечает за этот конфликт” Проект Евросоюза "ЕС против дезинформации" опроверг семь самых распространенных и опасных мифов о продолжающемся с 2014 года российско-украинском конфликте.Результаты исследования обнародованы на сайте проекта.Его авторы подчеркнули, что с начала оккупации Крыма и военной агрессии на востоке Россия ведет постоянную, контролируемую государством кампанию по дезинформации против Украины. Она направлена на россиян, жителей соседних с РФ стран, Евросоюза и других, с целью манипулирования информацией и влияния на общественное мнение.Военная эскалация со стороны России, которая началась весной 2021 года на границе с Украиной и в оккупированном Крыму, усилила этот "шквал дезинформации", а иногда откровенной лжи, подчеркнули исследователи.

На практике Россия продолжает нарушать международное законодательство и другие принятые ею же соглашения. Оккупацией Крымского полуострова, актами вооруженной агрессии против Украины РФ, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН, нарушила не менее 12 международных и двусторонних договоров. В частности, Устав ООН, Хельсинкский Заключительный акт и Парижскую хартию, гарантирующие суверенное равенство и территориальную целостность государств, неприкосновенность границ, воздержание от угрозы силой или применение силы, а также свободу государств выбирать или изменять собственные меры безопасности.

Миф 2: Этот конфликт спровоцировала ситуация в Украине. Есть доказательства того, что Украина совершает зверства против русскоговорящего населения на востоке страны. Россия должна вмешаться, в частности, потому, что Украина и Россия – “одна нация”. Украина просто относится к "привилегированной сфере влияния" России"

Утверждение о том, что Украина нападает на собственную территорию и преследует собственных граждан, абсурдно. Чтобы активизировать внутреннюю поддержку военной агрессии России, контролируемые российским правительством СМИ без устали пытаются запятнать репутацию Украины, обвиняя ее якобы в совершении геноцида в Восточной Украине, безосновательно проводя параллели с нацизмом и Второй мировой и придумывая истории, которые должны вызвать негативные эмоции у аудитории.



Есть много примеров таких вымышленных историй, которые лучше всего иллюстрируют известный пример из российского телевизионного репортажа, где украинские войска обвиняют в том, что они распяли маленького мальчика на Востоке Украины в начале конфликта. Фактчекеры быстро доказали, что история была полной выдумкой. Подобные истории появляются и дальше.



Нет никаких доказательств того, что русскоязычные люди или этнические русские на Востоке Украины подвергаются преследованиям. Это подтверждено отчетами Совета Европы, Верховного комиссара ООН по правам человека и ОБСЕ.



Миф 3: "В любом случае Украина вынуждена обратиться к России, потому что ЕС и Запад не заинтересованы в этой стране и бросили ее"

На самом деле, Украина стала одним из главных партнеров ЕС. В последние годы это партнерство было закреплено в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС и в Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины, на которого приходится более 40% товарооборота, также он финансирует широкий спектр программ в Украине в рамках Восточного партнерства и поддерживает Украину в реализации ее плана реформ. С 2014

года ЕС предоставил Украине 17 миллиардов евро ссуд и грантов.

Евросоюз с 2014 последовательно поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины в пределах ее международно признанных границ. Также ЕС ввел ограничительные меры против России по сознательной дестабилизации Украины, в том числе и на Крымском полуострове. ЕС также поддерживает Украину в усилении дезинформации и кибератак.



Миф 4: “В нынешнем кризисе виноваты НАТО и Запад. Если бы они выполнили свое обещание не расширять альянс, Россия не ощущала бы угрозы”

На самом деле НАТО никогда не давало такого обещания, более того: никто о нем не просил. Российские государственные СМИ часто утверждали, что советскому лидеру Михаилу Горбачеву устно пообещали, что НАТО не будет расширяться за пределы объединенной Германии. Но сам российский политик опроверг это утверждение в интервью 2014 года, заявив, что «тема расширения НАТО вообще не обсуждалась в те годы.



Утверждение, что НАТО пообещало не расширяться, ошибочно описывает саму природу альянса. НАТО как оборонный союз не «расширяется» в империалистическом смысле. Решения о членстве в НАТО принимают каждый отдельный заявитель и 30 нынешних союзников по НАТО. Каждое суверенное государство может выбрать свой путь, и его соседи не имеют права

вмешиваться.

Миф 5: “Из-за агрессивного расширения НАТО Россия окружена врагами и должна защищаться”

Ни одна страна или альянс не планируют вторжение в Россию. ЕС и Украина являются решительными приверженцами установленного европейского порядка безопасности. К тому же Россия является самой крупной по географии страной мира с населением более 140 миллионов человек и имеет одну из крупнейших вооруженных сил в мире с наибольшим количеством ядерного оружия. Поэтому абсурдно считать Россию страной, испытывающей "острую угрозу". РФ имеет менее одной шестнадцатой сухопутной границы с государствами-членами НАТО. Из 14 стран, с которыми граничит Россия, только пять являются членами НАТО.



Есть несколько международных организаций, двусторонних соглашений и форматов, в которых Россия может участвовать в сотрудничестве и мирном диалоге. Например, в рамках ОБСЕ и режимов контроля над вооружениями. ЕС сохраняет открытыми каналы связи с РФ как неотделимую часть политики пяти руководящих принципов Евросоюза по отношению к России.



В то же время Украина как суверенная страна имеет полное право выбирать свою политику и союзы, в которых она участвует. Мнение о том, что Россия должна иметь право вето на суверенные решения Украины, безосновательна.



Миф 6: “В любом случае Россия не ответственна за нынешнюю напряженность в Украине. Украина сознательно нарушила Минские договоренности, а Запад продолжает вооружать Украину. Россия должна быстро реагировать, защищая свои границы. Провокация идет с Запада”

Россия является стороной Минских соглашений, и это самые свежие официальные документы, в которых РФ подтвердила суверенитет и территориальную целостность Украины. Однако Россия со своей стороны не выполнила Минские договоренности. Российская сторона и ее марионетки не сумели обеспечить прекращение огня, отвести тяжелое вооружение, осуществить полный обмен политическими заключенными или обеспечить доставку гуманитарной помощи на основе международного

механизма.

Наоборот, Россия способствует незаконным вооруженным формированиям на Востоке Украины, не разрешает беспрепятственный доступ наблюдателям СММ ОБСЕ, в частности, к украинско-российской границе, где (очень ограниченная) мониторинговая миссия прекратила деятельность из-за вето России летом 2021 года.



Именно Россия собрала 140 тысяч военных и военную технику на границах Украины, в том числе на оккупированном Крымском полуострове.



В то же время, Украина выполнила такой объем Минских договоренностей, который было возможно, не имея контроля над территорией, и разъяснила выполнение каждого пункта. Украина приняла и продлила с обновлением законодательство об особом статусе и амнистии (2014), а также подготовила проект закона о местных выборах (2014). Украина также приняла изменения в Конституцию, чтобы предоставить больше автономии неподконтрольным территориям (2015).



Миф 7: “ЕС в любом случае слаб и неактуален. Зачем вообще говорить с ЕС?

Россия упорно пытается убедить мир, что ЕС слаб и не заинтересован в продвижении международного мира и безопасности. Российские чиновники и государственные СМИ регулярно изображают ЕС как устаревшее образование, неспособное справиться с кризисами, будь то российско-украинский конфликт или любой другой международный вопрос.



То, что после окончания Второй мировой войны в Европе мир, уже является достаточным опровержением этого утверждения, говорится в исследовании. ЕС в координации с ООН, НАТО, ОБСЕ, Советом Европы, членами Большой семерки и другими международными партнерами внес ощутимый вклад в мир и безопасность в европейском регионе и за его пределами, в частности, в Украине.