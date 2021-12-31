В "Европейской Солидарности" рассказали об итогах встречи с послами G7

Встреча послов стран Большой семерки с пятым президентом Украины Петром Порошенко прошла на высшем дипломатическом уровне. Послы отметили, что Украины находится на верном пути развития и нуждается в продолжении курса реформ, которые обеспечат ее экономическое развитие.
Об этом сообщает пресс-служба партии "ЕС".
"Послы G7 провели широкую дискуссию с Петром Порошенко, 5-м Президентом Украины и лидером "Европейской Солидарности" о ситуации с безопасностью, реакции на пандемию COVID-19 и прогрессе в реформах в Украине", - сообщается на официальной странице Группы семи в Твиттере.
"Послы G7 провели широкую дискуссию с Петром Порошенко, 5-м Президентом Украины и лидером "Европейской Солидарности" о ситуации с безопасностью, реакции на пандемию COVID-19 и прогрессе в реформах в Украине", - сообщается на официальной странице Группы семи в Твиттере.
Петр Порошенко после встречи с послами G7 и Европейского Союза в Украине еще раз поблагодарил партнеров за поддержку нашего государства.
"Важно обеспечить внутреннее единство перед лицом российской агрессии, и я благодарен за поддержку этого моего призыва со стороны послов G7 и ЕС. Украина не одна на своем пути в ЕС и НАТО, тогда как реформы имеют решающее значение для успеха ", - убежден пятый Президент.
Он также представил План "Европейской Солидарности" по противодействию коронавирусу. "Рассчитываю на поддержку G7 и ЕС для быстрого предоставления Украине достаточного количества высококачественных вакцин", - сообщил Порошенко.
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