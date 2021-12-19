В Европарламенте разочарованы эффективностью "нормандской четверки" и предлагают заменить ее новым европейским форматом

Европейский дипломат Витольд Ващиковский предложил малоэффективную нормандскую четверку заменить новыми европейскими институтами с участием США, Польши, Румынии и даже Турции.
Об этом он сказал во время заседания подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны 14 апреля.
По его мнению, на практике ни Минский, ни Нормандский формат фактически не дали результата: хотя масштабной войны удалось избежать, потому что Россия частично достигла своей цели - дестабилизировать ситуацию в Украине, но устойчивого мира нет, а также нет решения по Крыму.
"По моему мнению, нужен новый формат, с европейскими институтами, такими как Европейская служба внешних дел с участием США и, возможно, соседей - таких как Польша, Румыния или Турция, которых может прежде всего задеть эскалация", - отметил Ващиковский.
Как известно, в 2015-2018 годах Витольд Ващиковский был министром иностранных дел Польши.
По его мнению, на практике ни Минский, ни Нормандский формат фактически не дали результата: хотя масштабной войны удалось избежать, потому что Россия частично достигла своей цели - дестабилизировать ситуацию в Украине, но устойчивого мира нет, а также нет решения по Крыму.
"По моему мнению, нужен новый формат, с европейскими институтами, такими как Европейская служба внешних дел с участием США и, возможно, соседей - таких как Польша, Румыния или Турция, которых может прежде всего задеть эскалация", - отметил Ващиковский.
Как известно, в 2015-2018 годах Витольд Ващиковский был министром иностранных дел Польши.
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