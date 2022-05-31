В Европарламенте раскритиковали ЕС за "Полупродуманные санкции" против россии

Члены Европарламента раскритиковали компромисс стран ЕС по нефтяному эмбарго.
Об этом говорится в публикации Spiegel Online.
Евродепутат от "зеленых" Расмус Андресен заявил об абсолютном разочаровании тем, что из-под эмбарго вывели нефтеснабжение через трубопроводы.
Евродепутат от "зеленых" Расмус Андресен заявил об абсолютном разочаровании тем, что из-под эмбарго вывели нефтеснабжение через трубопроводы.
Вице-президент Европарламента, депутат от Свободной демократической партии Никола Бер заявила, что 27 главам государств и правительств "не удалось совершить большой скачок".
Евродепутат социал-демократ Йенс Гайер приветствовал соглашение, но раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за долгое сопротивление нефтяному эмбарго.
По его словам, тот факт, что Орбан теперь добился исключения для поставки через трубопровод, "наносит ущерб последовательной линии против российской агрессии".
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