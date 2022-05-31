В Европарламенте раскритиковали ЕС за "Полупродуманные санкции" против россии

14:46 31 мая Киев, Украина

Члены Европарламента раскритиковали компромисс стран ЕС по нефтяному эмбарго.

Об этом говорится в публикации Spiegel Online.



Евродепутат от "зеленых" Расмус Андресен заявил об абсолютном разочаровании тем, что из-под эмбарго вывели нефтеснабжение через трубопроводы.

"Полупродуманные санкции дают россии роковой сигнал", – заявил он.

ЕС должен быть более "амбициозным, но это шаг в правильном направлении", - написал в Twitter лидер консервативной группы ЕНП Манфред Вебер .

Вице-президент Европарламента, депутат от Свободной демократической партии Никола Бер заявила, что 27 главам государств и правительств "не удалось совершить большой скачок".

"Из-за легкого нефтяного эмбарго государства-члены ЕС не оправдали ожиданий", - отметила она.



Евродепутат социал-демократ Йенс Гайер приветствовал соглашение, но раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за долгое сопротивление нефтяному эмбарго.



По его словам, тот факт, что Орбан теперь добился исключения для поставки через трубопровод, "наносит ущерб последовательной линии против российской агрессии".