В Европарламенте раскритиковали ЕС за "Полупродуманные санкции" против россии

14:46 31 мая Киев, Украина

Члены Европарламента раскритиковали компромисс стран ЕС по нефтяному эмбарго.

 
Об этом говорится в публикации Spiegel Online.

Евродепутат от "зеленых" Расмус Андресен заявил об абсолютном разочаровании тем, что из-под эмбарго вывели нефтеснабжение через трубопроводы.
 
"Полупродуманные санкции дают россии роковой сигнал", – заявил он.
 
ЕС должен быть более "амбициозным, но это шаг в правильном направлении", - написал в Twitter лидер консервативной группы ЕНП Манфред Вебер .
 
Вице-президент Европарламента, депутат от Свободной демократической партии Никола Бер заявила, что 27 главам государств и правительств "не удалось совершить большой скачок".
 
"Из-за легкого нефтяного эмбарго государства-члены ЕС не оправдали ожиданий", - отметила она.

Евродепутат социал-демократ Йенс Гайер приветствовал соглашение, но раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за долгое сопротивление нефтяному эмбарго.

По его словам, тот факт, что Орбан теперь добился исключения для поставки через трубопровод, "наносит ущерб последовательной линии против российской агрессии".