В Европарламенте предложили создать «план действий» относительно членства в ЕС

15:50 20 Апрель Киев, Украина

Сопредседатель парламентской организации Восточного партнерства между Европейским Союзом и его восточноевропейскими партнерами, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюзу необходимо разработать «план действий» членства по аналогии НАТОвского документа.

«ЕС должен создать больше возможностей для тех стран, которые более амбициозны. Все идеи, которые мы обсуждали в Европарламенте в прошлом году, - секторальная интеграция, интеграция «четырех свобод», - должны получить практические дорожные карты, чтобы было понятно, куда эта интеграция ведет, какого рода преимущества страны получат, если достигнут поставленных целей. Как мы понимаем, существует потребность в Плане действий по членству. Украина и Грузия стремятся к плану действий, чтобы получить членство в НАТО, существует необходимость подобного плана действий по интеграции этих стран в ЕС. Нам нужен новый моментум. Это именно то, что должен обсудить ЕС и принять решение», - сказал политик.

Он отметил, что в последние годы в странах региона произошло много нового, и не всегда оно было простое и положительное. Это касается новых вызовов для безопасности Украины, на границах которой Кремль продолжает наращивать опасное военное присутствие.

Как сообщалось, в Евросоюзе продолжается работа по определению перспектив программы Восточного партнерства к предстоящему саммиту, который должен состояться во второй половине этого года. В Европарламенте депутат от Литвы Андрюс Кубилюс предложил концепцию «Трио ассоциации» для Украины, Молдовы и Грузии, заключивших с Евросоюзом Соглашения об ассоциации и создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Эта концепция предусматривает четкое признание для стран «Трио» перспективы членства в ЕС при условии выполнения всех необходимых критериев, что должно стать мощным стимулом для реформ и для демократического развития каждой из стран-партнеров.