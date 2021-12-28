В Европарламенте предложили создать «план действий» относительно членства в ЕС

Сопредседатель парламентской организации Восточного партнерства между Европейским Союзом и его восточноевропейскими партнерами, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюзу необходимо разработать «план действий» членства по аналогии НАТОвского документа.
Он отметил, что в последние годы в странах региона произошло много нового, и не всегда оно было простое и положительное. Это касается новых вызовов для безопасности Украины, на границах которой Кремль продолжает наращивать опасное военное присутствие.
Как сообщалось, в Евросоюзе продолжается работа по определению перспектив программы Восточного партнерства к предстоящему саммиту, который должен состояться во второй половине этого года. В Европарламенте депутат от Литвы Андрюс Кубилюс предложил концепцию «Трио ассоциации» для Украины, Молдовы и Грузии, заключивших с Евросоюзом Соглашения об ассоциации и создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Эта концепция предусматривает четкое признание для стран «Трио» перспективы членства в ЕС при условии выполнения всех необходимых критериев, что должно стать мощным стимулом для реформ и для демократического развития каждой из стран-партнеров.
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