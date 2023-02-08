В Европарламенте осудили решение грузинского суда по делу Саакашвили

15:22 08 февраля Киев, Украина





Об этом говорится в заявлении офиса депутата Депутаты Европейского парламента выразили разочарование решением Тбилисского городского суда отклонить ходатайство об отсрочке или освобождении от наказания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в связи с тяжелым состоянием здоровья.Об этом говорится в заявлении офиса депутата Европарламента Пятраса Ауштрявичюса.

"Мы, подписавшиеся депутаты Европейского Парламента выражаем наше глубокое разочарование и сожаление по поводу безразличия грузинских властей к быстрому ухудшению состояния здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили", — говорится в заявлении.

В Евросоюзе напомнили, что Европейский Парламент ранее в своей резолюции от 9 июня 2022 года выразил обеспокоенность состоянием здоровья президента Саакашвили и призвал к его увольнению по гуманитарным соображениям, чтобы он мог получить надлежащее медицинское лечение за границей.

"Быть европейцем означает быть преданным европейским ценностям и идеалам, чего пока не хватает грузинской стороне. Мы призываем грузинские власти и грузинский народ уважать человеческое достоинство президента Саакашвили и защитить его жизнь. Мы призываем вас предотвратить трагедию, которая подорвет ваши европейские стремления и отложение на вступление в ЕС", - подытожили депутаты Европарламента.

Тбилисский городской суд 6 февраля не удовлетворил ходатайство адвокатов и не уволил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили от наказания и не отсрочил его. Саакашвили назвал решение суда смертным приговором.