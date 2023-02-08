В Европарламенте осудили решение грузинского суда по делу Саакашвили

Депутаты Европейского парламента выразили разочарование решением Тбилисского городского суда отклонить ходатайство об отсрочке или освобождении от наказания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в связи с тяжелым состоянием здоровья.
Об этом говорится в заявлении офиса депутата Европарламента Пятраса Ауштрявичюса.
Об этом говорится в заявлении офиса депутата Европарламента Пятраса Ауштрявичюса.
В Евросоюзе напомнили, что Европейский Парламент ранее в своей резолюции от 9 июня 2022 года выразил обеспокоенность состоянием здоровья президента Саакашвили и призвал к его увольнению по гуманитарным соображениям, чтобы он мог получить надлежащее медицинское лечение за границей.
Тбилисский городской суд 6 февраля не удовлетворил ходатайство адвокатов и не уволил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили от наказания и не отсрочил его. Саакашвили назвал решение суда смертным приговором.
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