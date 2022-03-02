В Европарламенте намерены ужесточить санкции против российских чиновников

Глава Европейского парламента Давид Сассоли уверен, что диссиденты, неправительственные организации и независимые СМИ России, нуждаются в защите Евросоюза.
Об этом Сассоли сказал в интервью, передает T-Online.
Комментируя недавние события вокруг принудительной посадки самолета RyanAir в Минске, Сассоли отметил, что отношения Москвы и Минска продолжат укрепляться.
По его словам, взаимодействие Евросоюза и России также "очень напряженное" на фоне отравления и тюремного заключения российского оппозиционера Алексея Навального, а также конфликта на Востоке Украины.
Сассоли сказал, что ЕС продолжит поддерживать внимание к делу с посадкой самолета в Минске и давить на белорусские власти, а также выразил надежду, что это приведет к освобождению Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги.
Ранее сообщалось, что Евросоюз предложил США объединиться против России. Об этом говорится в проекте совместного заявления для саммита ЕС-США.
По его словам, взаимодействие Евросоюза и России также "очень напряженное" на фоне отравления и тюремного заключения российского оппозиционера Алексея Навального, а также конфликта на Востоке Украины.
Сассоли сказал, что ЕС продолжит поддерживать внимание к делу с посадкой самолета в Минске и давить на белорусские власти, а также выразил надежду, что это приведет к освобождению Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги.
Ранее сообщалось, что Евросоюз предложил США объединиться против России. Об этом говорится в проекте совместного заявления для саммита ЕС-США.
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