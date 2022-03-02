В Европарламенте намерены ужесточить санкции против российских чиновников

12:35 30 Май Киев, Украина

Глава Европейского парламента Давид Сассоли уверен, что диссиденты, неправительственные организации и независимые СМИ России, нуждаются в защите Евросоюза.

Об этом Сассоли сказал в интервью, передает T-Online.

"Нам необходимо усилить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом, поддерживать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ", - сказал политик.