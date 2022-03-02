В Европарламенте намерены ужесточить санкции против российских чиновников

12:35 30 Май Киев, Украина

Глава Европейского парламента Давид Сассоли уверен, что диссиденты, неправительственные организации и независимые СМИ России, нуждаются в защите Евросоюза.
 
Об этом Сассоли сказал в интервью, передает T-Online.
"Нам необходимо усилить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом, поддерживать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ", - сказал политик.
Комментируя недавние события вокруг принудительной посадки самолета RyanAir в Минске, Сассоли отметил, что отношения Москвы и Минска продолжат укрепляться.

По его словам, взаимодействие Евросоюза и России также "очень напряженное" на фоне отравления и тюремного заключения российского оппозиционера Алексея Навального, а также конфликта на Востоке Украины.

Сассоли сказал, что ЕС продолжит поддерживать внимание к делу с посадкой самолета в Минске и давить на белорусские власти, а также выразил надежду, что это приведет к освобождению Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги.

Ранее сообщалось, что Евросоюз предложил США объединиться против России. Об этом говорится в проекте совместного заявления для саммита ЕС-США.