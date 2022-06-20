В Эстонии с 10 июля вступит в силу запрет на ввоз санкционных товаров из рф частными лицами

16:01 20 июня Киев, Украина

В Эстонии 10 июля вступит в силу полный запрет на ввоз из России санкционных товаров, который распространяется на частных лиц. Запрет связан с принятыми на уровне ЕС санкциями с целью прекращения финансирования вооруженной агрессии против Украины.



Полный перечень подсанкционных товаров опубликован, в частности, на сайте Налогово-таможенного департамента, в котором порекомендовали обратить особое внимание на полный запрет ввозить алкогольные напитки крепостью менее 80%. Также запрещен импорт из РФ мебели, древесины, удобрений и ряда других товаров, которые частные лица ежедневно привозили с собой из рф.





В Налогово-таможенном департаменте напомнили, что нарушение санкций является преступлением, производство по которому может вести Полиция безопасности (Капо) и, по решению прокуратуры, Налогово-таможенный департамент с вынесением окончательного решения в суде.

"В зависимости от характера нарушения, в случае первого и непреднамеренного нарушения, уголовное дело не будет возбуждаться", - добавили в налоговом органе.

В департаменте также напомнили, что санкции распространяются на вывоз в Россию ряда товаров, отнесенных к предметам роскоши, в частности, определенной бытовой электроники.