В ЕС прокомментировали присутствие рф в списках приглашенных на саммит G20

Пресс-секретарь президента Европейского совета Джурек Кузькевич заявил, что пока нет смысла обсуждать внесение россии в списки приглашенных на саммит G20, который пройдет 9-10 сентября в Индии.

"Думаю, что вопрос о том, чтобы сидеть за одним столом с путиным, возникнет только тогда, когда его присутствие будет подтверждено. А пока это не так", - сказал Кузькевич.