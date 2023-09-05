В ЕС прокомментировали присутствие рф в списках приглашенных на саммит G20

Пресс-секретарь президента Европейского совета Джурек Кузькевич заявил, что пока нет смысла обсуждать внесение россии в списки приглашенных на саммит G20, который пройдет 9-10 сентября в Индии.
К слову, Украины в списках приглашенных государств на саммит G20 нет.
Из постоянных членов "Большой двадцатки" на саммит приглашены лидеры Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индонезии, Италии, Японии, Мексики, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Южной Африки, Турции, Британии, США, а также президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен и главу Евросовета Шарля Мишеля.
В то же время обнародовали также девять стран, не являющихся членами G20: Бангладеш, Египет, Маврикий, Нидерланды, Нигерия, Оман, Сингапур, Испания и Объединенные Арабские Эмираты.
Как пишут западные СМИ, путин еще решает, ехать ли ему в Индию лично. В прошлом году президент рф не посещал мероприятие.
Ранее Верховная Рада поддержала постановление №8203, в котором обратилась к государствам G20 с призывом исключить россию из состава группы.
Из постоянных членов "Большой двадцатки" на саммит приглашены лидеры Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индонезии, Италии, Японии, Мексики, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Южной Африки, Турции, Британии, США, а также президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен и главу Евросовета Шарля Мишеля.
В то же время обнародовали также девять стран, не являющихся членами G20: Бангладеш, Египет, Маврикий, Нидерланды, Нигерия, Оман, Сингапур, Испания и Объединенные Арабские Эмираты.
Как пишут западные СМИ, путин еще решает, ехать ли ему в Индию лично. В прошлом году президент рф не посещал мероприятие.
Ранее Верховная Рада поддержала постановление №8203, в котором обратилась к государствам G20 с призывом исключить россию из состава группы.
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