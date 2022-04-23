В ЕС призвали Путина отменить законы об «иноагентах» и «нежелательных организациях»

Евросоюз осудил введение в России законов об «иностранных агентах» и «нежелательных организациях», заявив, что они противоречат международному праву.
Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей.
ЕС призвал российские власти отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных организациях».
«Совокупное воздействие этих последних событий вместе с целым рядом репрессивных мер, направленных против уважаемых НПО и отдельных лиц в России, приводит к дальнейшему подавлению инакомыслия, оппозиции, критических голосов и независимых институтов в российской публичной сфере. Это вызывает особую тревогу в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму», — заявили в ЕС.
15 июля Генпрокуратура России признала «нежелательной организацией» американскую компанию Project Media, Inc. Кроме того, Минюст внес пятерых журналистов «Проекта», а также главного редактора «Открытых медиа» Юлию Ярош и корреспондентку «Радио Свободы» Елизавету Маетную в список иностранных агентов.
ЕС призвал российские власти отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных организациях».
«Совокупное воздействие этих последних событий вместе с целым рядом репрессивных мер, направленных против уважаемых НПО и отдельных лиц в России, приводит к дальнейшему подавлению инакомыслия, оппозиции, критических голосов и независимых институтов в российской публичной сфере. Это вызывает особую тревогу в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму», — заявили в ЕС.
15 июля Генпрокуратура России признала «нежелательной организацией» американскую компанию Project Media, Inc. Кроме того, Минюст внес пятерых журналистов «Проекта», а также главного редактора «Открытых медиа» Юлию Ярош и корреспондентку «Радио Свободы» Елизавету Маетную в список иностранных агентов.
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