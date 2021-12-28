В ЕС пообещали поддержку странам, страдающим от "давления России", в числе стран Украина и Молдова

Подводя итоги года, Жозеп Боррель, высокий представитель Евросоюза по иностранным делам, напомнил коллегам, что ЕС обязано продолжать оказывать поддержку странам, подверженным давлению со стороны Российской Федерации.
В частности, речь идет об Украине и Молдове.
Он отметил, что сейчас крайне важно поддерживать Молдову и Украину, пока гибридные конфликты не будут исчерпаны. По отношению к Белоруссии Боррель также занимает строгую позицию, высказавшись, что к Республике необходимо сохранить «непреклонный подход». Чиновник уверяет, что «саммит Восточного партнерства подтвердил стратегический, амбициозный и перспективный подход ЕС к нашим восточноевропейским партнерам».
Он напомнил и том, что 2021 год отлично дал понять, какие способы и методы могут воздействовать на политику Белоруссии, приведя в пример пятый пакет санкций против Минска.
Кроме этого, несколько дней назад Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, заявила о готовности ввести уже существующие санкции против России, если она проявит агрессию по отношению к Украине, акцентировав внимание на серьезные последствия для РФ.
Тем временем в Администрации президента США рассматривают широкий список возможных санкций на случай нападения России на Украину. Среди них отключение РФ от платежной системы SWIFT.
В частности, речь идет об Украине и Молдове.
Он отметил, что сейчас крайне важно поддерживать Молдову и Украину, пока гибридные конфликты не будут исчерпаны. По отношению к Белоруссии Боррель также занимает строгую позицию, высказавшись, что к Республике необходимо сохранить «непреклонный подход». Чиновник уверяет, что «саммит Восточного партнерства подтвердил стратегический, амбициозный и перспективный подход ЕС к нашим восточноевропейским партнерам».
Он напомнил и том, что 2021 год отлично дал понять, какие способы и методы могут воздействовать на политику Белоруссии, приведя в пример пятый пакет санкций против Минска.
Кроме этого, несколько дней назад Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, заявила о готовности ввести уже существующие санкции против России, если она проявит агрессию по отношению к Украине, акцентировав внимание на серьезные последствия для РФ.
Тем временем в Администрации президента США рассматривают широкий список возможных санкций на случай нападения России на Украину. Среди них отключение РФ от платежной системы SWIFT.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии