В ЕС подтвердили, что не смогут поставить Украине миллион боеприпасов до конца марта

12:05 14 ноября Киев, Украина

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что цель Евросоюза по поставкам Украине 1 миллиона боеприпасов не будет достигнута до конца марта.
 
Об этом Борис Писториус сказал на полях саммита министров обороны стран-членов ЕС в Брюсселе , где обсуждаются пути увеличения поставок, передает Guardian.
"Можно с уверенностью предположить, что количество в 1 миллион боеприпасов не будет достигнуто", - сказал Писториус журналистам, прибывшим на саммит министров обороны.
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель сказал, что цель касается запасов и нового производства, но одна из проблем состоит в том, что "40% продукции экспортируется" за пределы блока.
"Около 40% продукции экспортируется в третьи страны. Следовательно, нехватки производственных мощностей нет, проблема в том, что они отправляют свою продукцию на другие рынки. Поэтому, возможно, нам нужно попытаться перевести это производство на приоритетное для Украины", - сказал Жозеп. Боррель.