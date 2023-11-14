В ЕС подтвердили, что не смогут поставить Украине миллион боеприпасов до конца марта

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что цель Евросоюза по поставкам Украине 1 миллиона боеприпасов не будет достигнута до конца марта.
Об этом Борис Писториус сказал на полях саммита министров обороны стран-членов ЕС в Брюсселе , где обсуждаются пути увеличения поставок, передает Guardian.
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель сказал, что цель касается запасов и нового производства, но одна из проблем состоит в том, что "40% продукции экспортируется" за пределы блока.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз, вероятно, не сможет выполнить план поставки Украине миллиона снарядов из-за "печального состояния оборонной промышленности".
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