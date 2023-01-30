В ЕС объяснили решение о поставках танков Украине

"Решение о поставках танков в Украину обусловлено решимостью ЕС помочь Украине обороняться на фоне повышения уровня эскалации со стороны рф. То есть это ответ на эскалацию со стороны россии, которая уже около года осуществляет вторжение в Украину, убивает мирное население, разрушает гражданскую инфраструктуру, использует голод как оружие", - сказал он.

По словам Стано, кремль пытается превратить в оружие энергию, продовольствие, чтобы сломать Украину.

"Поскольку россия не прекращает свою агрессию, ЕС должен помочь Украине обороняться. Потому что Украина защищает свои территории и народ от агрессии, направленной на уничтожение страны и нации, как об этом заявлял сам путин. Таким образом, наши действия не направлены на эскалацию". Это ответ на российскую эскалацию, атаки и кровопролитие, которые рф решила против гражданских целей и мирного населения в Украине", — сказал он.