В ЕС назвали условия снятия санкций с Беларуси

В случае отставки Лукашенко и восстановления полной демократии в Белорусской республике, ЕС обязуется помочь стране стабилизировать ее экономику, реформировать институты и создать новые рабочие места.
Об этом говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном 8 августа.
9 августа – годовщина президентских выборов в Беларуси. Боррель заявил, что тогда "надежды народа Беларуси на избрание законного лидера страны были жестоко разрушены".
"С тех пор народ Беларуси постоянно и мужественно борется за уважение прав человека и основных свобод. Они призвали к новым, демократическим выборам. Они мирно протестовали перед лицом игнорирования режимом [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко верховенства закона и международных обязательств Беларуси и обязательств в области прав человека", – заявил Боррель.
По его словам, призывы белорусского народа остались без ответа и режим Лукашенко "расправился с собственным обществом, последовательно углубляя раскол с белорусским народом".
Глава европейской дипломатии также вспомнил о принудительной посадке самолета Ryanair, после которой был задержан летевший в нем оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега.
Боррель заявил, что как только Беларусь вступит на путь демократического перехода, ЕС обязуется помочь стране стабилизировать ее экономику, реформировать институты, чтобы сделать их более устойчивыми и демократичными, создать новые рабочие места и повысить уровень жизни людей, в том числе посредством Комплексного плана экономической поддержки до €3 млрд.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии