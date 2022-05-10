В ЕС назвали условия снятия санкций с Беларуси

12:37 08 августа Киев, Украина

В случае отставки Лукашенко и восстановления полной демократии в Белорусской республике, ЕС обязуется помочь стране стабилизировать ее экономику, реформировать институты и создать новые рабочие места.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном 8 августа.



9 августа – годовщина президентских выборов в Беларуси.



"С тех пор народ Беларуси постоянно и мужественно борется за уважение прав человека и основных свобод. Они призвали к новым, демократическим выборам. Они мирно протестовали перед лицом игнорирования режимом [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко верховенства закона и международных обязательств Беларуси и обязательств в области прав человека", – заявил Боррель.



По его словам, призывы белорусского народа остались без ответа и режим Лукашенко "расправился с собственным обществом, последовательно углубляя раскол с белорусским народом".



Глава европейской дипломатии также вспомнил о принудительной посадке самолета Ryanair, после которой был задержан летевший в нем оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега. 9 августа – годовщина президентских выборов в Беларуси. Боррель заявил, что тогда "надежды народа Беларуси на избрание законного лидера страны были жестоко разрушены".По его словам, призывы белорусского народа остались без ответа и режим Лукашенко "расправился с собственным обществом, последовательно углубляя раскол с белорусским народом".Глава европейской дипломатии также вспомнил о принудительной посадке самолета Ryanair, после которой был задержан летевший в нем оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега.

"Вместе с партнерами-единомышленниками ЕС открыто и единодушно призывает режим Лукашенко положить конец его репрессивным практикам. В соответствии со своим постепенным подходом ЕС готов рассмотреть дальнейшие меры в свете вопиющего игнорирования режимом международных обязательств. Единственный способ положить конец политическому кризису – это всесторонний национальный диалог. Отмена санкций ЕС будет возможна только тогда, когда власти Беларуси полностью будут придерживаться принципов демократии и верховенства закона, уважать обязательства в области прав человека и прекратить все репрессии. Режим должен освободить и безоговорочно реабилитировать более 600 политзаключенных и принять участие в серьезном, заслуживающем доверия и инклюзивном политическом процессе, результатом которого станут свободные и справедливые выборы под наблюдением БДИПЧ / ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Боррель заявил, что как только Беларусь вступит на путь демократического перехода, ЕС обязуется помочь стране стабилизировать ее экономику, реформировать институты, чтобы сделать их более устойчивыми и демократичными, создать новые рабочие места и повысить уровень жизни людей, в том числе посредством Комплексного плана экономической поддержки до €3 млрд.