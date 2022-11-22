В ЕС начнут обсуждения нового пакета санкций против россии

11:48 22 ноября Киев, Украина

Завтра, 23 сентября Еврокомиссия начнет обсуждать с послами стран Евросоюза новый пакет санкций против россии. Как сообщает Politico, дипломаты обсудят введение потолка цен на российскую нефть до вступления эмбарго ЕС.

Среди других возможных мер против россии дипломаты назвали расширение списков лиц, попадающих под персональные санкции ЕС, и запрет на бриллианты и другие предметы роскоши.



Еврокомиссия сейчас тестирует планируемые меры с послами нескольких стран ЕС, и не все участники блока уверены в целесообразности спешки. По их мнению, пакет еще не готов и его принятие одновременно с вводом потолка цен на российскую нефть только усложнит ситуацию.



По словам двух чиновников, с которыми поговорило Politico, основой девятого пакета санкций станут персональные списки — он ударит по российским чиновникам, пропагандистам, топ-менеджерам и другим деятелям, поддерживающим клептократический режим путина. По словам собеседников издания, участники ЕС предоставили длинные списки, и эксперты Еврокомиссии сейчас проверяют связь их фигурантов с российским вторжением в Украину. Это необходимо, чтобы введение санкций нельзя было оспорить в суде.



Предыдущий пакет санкций против россии Евросоюз ввел в октябре в ответ на аннексию четырех украинских регионов по итогам проведенных там "референдумов". Этот раунд ограничений ввел потолок цен при поставках российской нефти в третьи страны, экспортные и импортные запреты и ряд других мер. Президент Литвы Гитанас Науседа настаивал, чтобы страны ЕС начали обсуждать следующий пакет санкций уже 20 октября, на саммите в Брюсселе.