В Энергодаре готовят план возможной эвакуации из зоны риска - ОВА

План эвакуации из Энергодара и зоны риска радиационного загрязнения корректируется с учетом военной ситуации.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
По словам главы ОВА, происходит корректировка плана эвакуации из Энергодара и зоны риска радиационного загрязнения с учетом военной ситуации. Ситуация находится на контроле центральных властей.
В то же время Старух отметил, что полностью реализовать меры гражданской защиты населения очень тяжело, потому что часть территории захвачена.
Пока же радиационное положение на АЭС стабильное. Показатели не превышают нормы. Но все может измениться в любой момент из-за бессмысленной деятельности оккупанта.
В то же время Старух отметил, что полностью реализовать меры гражданской защиты населения очень тяжело, потому что часть территории захвачена.
Пока же радиационное положение на АЭС стабильное. Показатели не превышают нормы. Но все может измениться в любой момент из-за бессмысленной деятельности оккупанта.
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