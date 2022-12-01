В Джанкойском районе есть 750 единиц вооружения и техники - Генштаб
12:52 01 декабря Киев, Украина
Агрессор сдерживает на севере оккупированного Крыма
большие резервы для усиления своих группировок, которые воюют в Украине.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга в Military Media Center 1 декабря.
"Противник удерживает на севере оккупированного Крыма резервы для усиления своих группировок войск на Приднепровском и Ореховском направлениях. Город Джанкой
и прилегающие районы фактически превратились в крупнейшую военную базу на ВОТ Крым, откуда осуществляется передислокация российских оккупационных войск и вооружения и военной техники из рф. Так, по данным разведки, в полевом парке в районе населенного пункта Медведевка (Джанкойский район -ред.) находится около 750 единиц вооружения и военной техники",- отметил он.
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