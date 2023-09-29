В Донецкую область вернулись сотни боевиков "Вагнера" - британская разведка

12:40 29 сентября Киев, Украина

В последние недели сотни боевиков, ранее связанных с группой "Вагнера", начали перемещаться в Украину, возможно, с целью участия в боевых действиях в составе различных российских военных подразделений.



Об этом информирует Министерство обороны Великобритании в Twitter.



Согласно данным, боевики, ранее связанные с "Вагнером", возвращаются в район Бахмута как индивидуальные военные и часть небольших групп, которые присоединяются к различным российским военным подразделениям.



Министерство напоминает, что бойцы из группы "Вагнер" покинули боевые действия в Украине в начале июня 2023 года, перед тем как произошла попытка мятежа.



Точный статус переброшенного персонала пока не ясен, однако существует вероятность, что некоторых боевиков из "Вагнера" перевели в состав официальных вооруженных сил рф.