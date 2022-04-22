В Донецке рашисты обстреляли больницу. Здание горит. Фото

Рашисты продолжают обстреливать Донетчину. Сегодня нанесли удары по больнице в Лимане. В результате повреждено здание самой больницы, а также близлежащие дома. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook.
«Областная травматологическая лечебница в Лимане была обстреляна сегодня российской армией из систем залпового огня «Ураган». Прямые попадания снарядов повлекли за собой пожар и разрушение как в больнице, так и в жилых домах, расположенных рядом. Спасатели и пиротехники потушили пожар и обезвредили взрывоопасные предметы», – отметил он.
«Областная травматологическая лечебница в Лимане была обстреляна сегодня российской армией из систем залпового огня «Ураган». Прямые попадания снарядов повлекли за собой пожар и разрушение как в больнице, так и в жилых домах, расположенных рядом. Спасатели и пиротехники потушили пожар и обезвредили взрывоопасные предметы», – отметил он.
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