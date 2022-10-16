В деоккупированном пгт Херсонщины нашли заброшенный склад рф с сотнями боеприпасов к РСЗО

18:11 14 октября Киев, Украина

СБУ обнаружили в освобожденной Большой Александровке на Херсонщине заброшенный россиянами склад с сотнями боеприпасов к РСЗО, противотанковыми ракетами и минами.



Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Среди обнаруженного – более полутысячи артснарядов и боеприпасов к реактивным системам залпового огня "Град" и "Ураган", а также более сотни противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин. Свой арсенал оккупанты бросили во время отступления от стремительного контрнаступления украинских войск на Херсонском направлении",- говорится в сообщении.

Склад находился в помещении дома культуры.



Кроме того, сотрудники СБУ установили многочисленные факты убийств и пыток местных жителей во время российской оккупации. В частности, захватчики пытались запугать людей, чтобы заставить их выдать места пребывания участников движения сопротивления на юге. Они не позволяли местным жителям хоронить убитых родственников на кладбище – люди использовали дворы собственных домов.



СБУ также задокументировала факт похищения жительницы поселка, которую россияне "обвинили" в корректировке артобстрелов.



На территории гаражного кооператива обнаружено так называемое "СТО", куда россияне свозили похищенные у граждан автомобили и разбирали их на запчасти для дальнейшего вывоза в россию.

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