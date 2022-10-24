В деоккупированном Изюме изъяли 13 мешков секретных документов рф

Сотрудники правоохранительных органов изъяли в деоккупированном Изюме в Харьковской области секретные документы оккупантов, среди которых боевое распоряжение на вторжение в Украину и карта области с маршрутом движения.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
"Среди обнаруженных вещественных доказательств – секретное боевое распоряжение военных рф на вторжение на территорию Украины, топографическая карта Харьковской области с маршрутом движения, списки личного состава военнослужащих ВС рф танковых бригад, документы структурных подразделений ВГА Изюмского района, учебных заведений, медицинских учреждений, предпринимателей и коммунальных предприятий".
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
"Среди обнаруженных вещественных доказательств – секретное боевое распоряжение военных рф на вторжение на территорию Украины, топографическая карта Харьковской области с маршрутом движения, списки личного состава военнослужащих ВС рф танковых бригад, документы структурных подразделений ВГА Изюмского района, учебных заведений, медицинских учреждений, предпринимателей и коммунальных предприятий".
Обнаружили "находку" в подвальном помещении на территории лицея.
В общем полицейские изъяли 13 мешков с документами.
По данному факту следователи открыли уголовное производство.
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