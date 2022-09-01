В день ВВС россии неизвестные взломали ТВ и показали потери рф в Украине

Как сообщил Тelegram-канал СтратКом ВСУ, в Алтайском крае рф неизвестные взломали кабельное ТВ и в день военно-воздушных сил россии крутили информацию о погибших россиянах в войне с Украиной, показывали кадры с разбитой российской военной техникой.
На кадрах видно, что на экране телевизора указано, что по состоянию на 12 августа потери ВВС россии составили более 400 единиц авиации и более тысячи военных.
Ранее Генштаб заявил об успехах под Харьковом. ВСУ заставили оккупантов бежать под Харьковом и отбили попытки продвижения на ряде направлений.
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