В День Независимости Украины стоит тревожиться россиянам - Скибицкий

"Российский агрессор может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма в День Независимости Украины. Это может произойти на день раньше или позже, или продолжаться несколько дней и волнами. Я не думаю, что это может удивить кого-либо из украинцев", - сказал Скибицкий в интервью.