В День Независимости Украины стоит тревожиться россиянам - Скибицкий
18:21 14 августа Киев, Украина
Представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что россия
может прибегнуть к очередной ракетной атаке 24 августа, в День Независимости Украины. Однако, по его словам, в этот день стоит тревожиться россиянам.
"Российский агрессор может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма в День Независимости Украины. Это может произойти на день раньше или позже, или продолжаться несколько дней и волнами. Я не думаю, что это может удивить кого-либо из украинцев", - сказал Скибицкий в интервью.
Он добавил, что не в украинских городах, а в россии должны тревожиться перед Днем Независимости Украины, как и в любой другой день, потому что пока оккупанты находятся на украинской земле, "Московия не увидит и не почувствует спокойной жизни".
В случае тревоги представитель ГУР
призвал украинцев спускаться в укрытие.
"День Независимости Украины - самый главный государственный праздник. За обретение государственности боролись многие поколения украинцев, и эта ценность мотивирует нынешних борцов за свободу и освобождение Украины продолжать упорную и креативную работу",- подчеркнул он.
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