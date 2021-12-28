В декабре Россия нарастила поставки вооружений на Донбасс – Минобороны

Россия в декабре продолжила наращивать военную поддержку пророссийским вооруженным формированием на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, заявляет во вторник, 28 декабря, главное управление разведки министерства обороны Украины (ГУР МО).
По данным украинской разведки, с территории РФ в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) скрыто завезли боевую технику, вооружение и боеприпасы, радиоэлектронную борьбу, беспилотные летательные аппараты. Утверждается, что некоторые поставки осуществлялись под прикрытием "гуманитарного конвоя".
В украинской разведке уверены, что Россия в течение декабря значительно увеличила поставки новых или модернизированных боевых бронированных машин. В то же время российская сторона пока никак не комментировала указанную в сообщении ГУР МО информацию.
В своем отчете 24 декабря специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на неподконтрольной Украине территории Донбасса колонны российских грузовиков с надписями "Гуманитарная помощь" и несколько единиц военной техники.
Ранее ГУР МО сообщало, что в ОРДЛО постоянно дислоцируются от 600 до 800 российских офицеров и генералов. Российские кадровые военные занимают командные посты в первом и втором армейских корпусах в так называемых ДНР и ЛНР, которые, как утверждают в украинской разведке, имеют четко определенную роль в ведении как оборонных, так и наступательных операций России против Украины.
В то же время, с октября Россия нарастила военное присутствие вдоль всей восточной украинской границы. По данным западной и украинской разведок, скопление российских войск может свидетельствовать о подготовке России к вторжению в Украину уже этой зимой. Министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что наиболее вероятным временем для эскалации со стороны России может быть конец января, а количество российских войск на границе может возрасти до 175 тысяч. В свою очередь, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что Кремль будет стремиться дестабилизировать Украину изнутри с помощью кибератак и углубления энергетического кризиса, а если этого сделать не удастся, Россия может перебросить войска через границу. Россия все обвинения отвергает.
По данным украинской разведки, с территории РФ в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) скрыто завезли боевую технику, вооружение и боеприпасы, радиоэлектронную борьбу, беспилотные летательные аппараты. Утверждается, что некоторые поставки осуществлялись под прикрытием "гуманитарного конвоя".
В украинской разведке уверены, что Россия в течение декабря значительно увеличила поставки новых или модернизированных боевых бронированных машин. В то же время российская сторона пока никак не комментировала указанную в сообщении ГУР МО информацию.
В своем отчете 24 декабря специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на неподконтрольной Украине территории Донбасса колонны российских грузовиков с надписями "Гуманитарная помощь" и несколько единиц военной техники.
Ранее ГУР МО сообщало, что в ОРДЛО постоянно дислоцируются от 600 до 800 российских офицеров и генералов. Российские кадровые военные занимают командные посты в первом и втором армейских корпусах в так называемых ДНР и ЛНР, которые, как утверждают в украинской разведке, имеют четко определенную роль в ведении как оборонных, так и наступательных операций России против Украины.
В то же время, с октября Россия нарастила военное присутствие вдоль всей восточной украинской границы. По данным западной и украинской разведок, скопление российских войск может свидетельствовать о подготовке России к вторжению в Украину уже этой зимой. Министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что наиболее вероятным временем для эскалации со стороны России может быть конец января, а количество российских войск на границе может возрасти до 175 тысяч. В свою очередь, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что Кремль будет стремиться дестабилизировать Украину изнутри с помощью кибератак и углубления энергетического кризиса, а если этого сделать не удастся, Россия может перебросить войска через границу. Россия все обвинения отвергает.
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