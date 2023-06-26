В Дании состоялась мирная конференция по Украине — СМИ

В столице Дании Копенгагене состоялась мирная конференция по Украине. По данным журналистов, кроме представителей нескольких западных стран, в мероприятии также приняли участие дипломаты из стран глобального Юга - в частности, Китая, Индии, Бразилии и Южной Африки.
Об этом сообщают ряд СМИ и передает общественная радиостанция Германии Deutschlandfunk.
Согласно сообщениям, главной целью было заручиться поддержкой этих стран, которые до сих пор занимали преимущественно нейтральную или сдержанную позицию по поводу войны в Украине.
По информации брюссельской студии ARD, официальные мирные переговоры могут пройти уже в июле. Датские СМИ и французское информационное агентство AFP сообщили, что инициатива проведения конференции происходит от Украины.
Согласно сообщениям, главной целью было заручиться поддержкой этих стран, которые до сих пор занимали преимущественно нейтральную или сдержанную позицию по поводу войны в Украине.
По информации брюссельской студии ARD, официальные мирные переговоры могут пройти уже в июле. Датские СМИ и французское информационное агентство AFP сообщили, что инициатива проведения конференции происходит от Украины.
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