В Дании состоялась мирная конференция по Украине — СМИ

12:02 26 июня Киев, Украина

В столице Дании Копенгагене состоялась мирная конференция по Украине. По данным журналистов, кроме представителей нескольких западных стран, в мероприятии также приняли участие дипломаты из стран глобального Юга - в частности, Китая, Индии, Бразилии и Южной Африки.

Об этом сообщают ряд СМИ и передает общественная радиостанция Германии Deutschlandfunk.



Согласно сообщениям, главной целью было заручиться поддержкой этих стран, которые до сих пор занимали преимущественно нейтральную или сдержанную позицию по поводу войны в Украине.



По информации брюссельской студии ARD, официальные мирные переговоры могут пройти уже в июле. Датские СМИ и французское информационное агентство AFP сообщили, что инициатива проведения конференции происходит от Украины.