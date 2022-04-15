В ЦРУ опасаются, что путин применит тактическое ядерное оружие

США всерьез относятся к угрозе применения Россией тактического ядерного оружия против Украины, заявил в четверг глава ЦРУ Уильям Бернс.
По его словам, нажать на «красную кнопку» президент РФ Владимир Путин может от отчаяния в связи со сложностями, которые испытывает его армия.
«Учитывая возможное безрассудство президента Путина и российского руководства, учитывая проблемы, которые они пока испытывали с военной точки зрения, никто из нас не может легко относиться к угрозе, которую представляет возможное обращение к тактическому ядерному оружию или ядерному оружию малой мощности», — сказал Бернс, выступая в Университете технологий Джорджии.
ЦРУ, по его словам, «очень внимательно наблюдает», но пока не видит конкретных признаков, что Россия готовит такой шаг.
«Хотя мы слышали воинственную риторику со стороны Кремля по поводу повышения уровня ядерной боеготовности, мы пока не увидели практических доказательства размещения или военных решений, которые бы подкрепили такие опасения», — сказал Бернс (его цитирует CNN).
По словам главы ЦРУ, аппетиты Путина, «погрязшего» в обидах, амбициях и неуверенности, растут по мере того, как он становится все более изолированным, а круг его советников сужается до людей, не способных ему возразить. «В этом небольшом кругу не могут сделать карьеры те, кто ставит под сомнение его взгляды или его упрямую, почти мистическую веру в то, что его судьба — восстановить сферу влияния России», — сказал Бернс.
Отведя войска от Киева, который так не удалось взять за месяц войны, Минобороны РФ стягивает силы к Донбассу для решающего удара, который властям необходимо приурочить к 9 мая и преподнести как победу.
По оценке Пентагона, на востоке и юге Украины сосредоточены 65 батальонно-тактических групп и дополнительные силы могут прибыть в ближайшие дни.
В последние сутки в Донбасс перебрасываются вертолеты, артиллерийские соединения, а также командные силы и авиация, рассказал Fox News высокопоставленный чиновник Минобороны США.
«Они делают вещи, которые, как мы полагаем, они считают нужными, чтобы создать условия для возобновления наземной операции», — добавил он.
По его словам, нажать на «красную кнопку» президент РФ Владимир Путин может от отчаяния в связи со сложностями, которые испытывает его армия.
«Учитывая возможное безрассудство президента Путина и российского руководства, учитывая проблемы, которые они пока испытывали с военной точки зрения, никто из нас не может легко относиться к угрозе, которую представляет возможное обращение к тактическому ядерному оружию или ядерному оружию малой мощности», — сказал Бернс, выступая в Университете технологий Джорджии.
ЦРУ, по его словам, «очень внимательно наблюдает», но пока не видит конкретных признаков, что Россия готовит такой шаг.
«Хотя мы слышали воинственную риторику со стороны Кремля по поводу повышения уровня ядерной боеготовности, мы пока не увидели практических доказательства размещения или военных решений, которые бы подкрепили такие опасения», — сказал Бернс (его цитирует CNN).
По словам главы ЦРУ, аппетиты Путина, «погрязшего» в обидах, амбициях и неуверенности, растут по мере того, как он становится все более изолированным, а круг его советников сужается до людей, не способных ему возразить. «В этом небольшом кругу не могут сделать карьеры те, кто ставит под сомнение его взгляды или его упрямую, почти мистическую веру в то, что его судьба — восстановить сферу влияния России», — сказал Бернс.
Отведя войска от Киева, который так не удалось взять за месяц войны, Минобороны РФ стягивает силы к Донбассу для решающего удара, который властям необходимо приурочить к 9 мая и преподнести как победу.
По оценке Пентагона, на востоке и юге Украины сосредоточены 65 батальонно-тактических групп и дополнительные силы могут прибыть в ближайшие дни.
В последние сутки в Донбасс перебрасываются вертолеты, артиллерийские соединения, а также командные силы и авиация, рассказал Fox News высокопоставленный чиновник Минобороны США.
«Они делают вещи, которые, как мы полагаем, они считают нужными, чтобы создать условия для возобновления наземной операции», — добавил он.
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