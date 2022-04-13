В пресс-службе Центральной избирательной комиссии сообщили, что в январе 2021 года в четырех регионах Украины пройдут повторные выборы из-за решений суда и смерти кандидатов.
В городе Новгород-Северский 17 января 2021 года будут избирать мэра. 31 января 2021 года в Борисполе пройдут выборы городского головы вместо Анатолия Федорчука, который умер от коронавируса.
Еще раз придут избиратели на участки и в городе Бровары - суд назначил повторные выборы броварского городского головы и депутатов Броварского городского совета.
В селе Улановка суд назначил повторные выборы сельского головы.
В Центризбиркоме отметили, что еще не рассматривала вопрос о дате проведения повторных выборов в Конотопе, поэтому о дате повторных выборов мэра сообщат позже.
Еще раз придут избиратели на участки и в городе Бровары - суд назначил повторные выборы броварского городского головы и депутатов Броварского городского совета.
В селе Улановка суд назначил повторные выборы сельского головы.
В Центризбиркоме отметили, что еще не рассматривала вопрос о дате проведения повторных выборов в Конотопе, поэтому о дате повторных выборов мэра сообщат позже.
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