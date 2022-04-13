В четырех регионах Украины пройдут повторные выборы

09:37 18 ноября Киев, Украина

В пресс-службе Центральной избирательной комиссии сообщили, что в январе 2021 года в четырех регионах Украины пройдут повторные выборы из-за решений суда и смерти кандидатов. 
"В некоторых городах вновь пройдут местные выборы. Повторные местные выборы", - говорится в сообщении.
В городе Новгород-Северский 17 января 2021 года будут избирать мэра. 31 января 2021 года в Борисполе пройдут выборы городского головы вместо Анатолия Федорчука, который умер от коронавируса.

Еще раз придут избиратели на участки и в городе Бровары - суд назначил повторные выборы броварского городского головы и депутатов Броварского городского совета.

В селе Улановка суд назначил повторные выборы сельского головы.

В Центризбиркоме отметили, что еще не рассматривала вопрос о дате проведения повторных выборов в Конотопе, поэтому о дате повторных выборов мэра сообщат позже.