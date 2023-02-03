В Черном море увеличилось присутствие вражеских ракетоносителей

В корабельной группировке российского флота в Черном море увеличено количество ракетоносителей. Среди 10 кораблей - два ракетоносителя.
Общий залп может составлять 16 ракет типа Калибр.
Об этом сообщил спикер Оперативного командования Юг, полковник Владислав Назаров.
Кроме того, по его словам, оккупанты усилили разведку беспилотниками. Фиксируется подготовка к возможным обстрелам Украины.
Общий залп может составлять 16 ракет типа Калибр.
Об этом сообщил спикер Оперативного командования Юг, полковник Владислав Назаров.
Кроме того, по его словам, оккупанты усилили разведку беспилотниками. Фиксируется подготовка к возможным обстрелам Украины.
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