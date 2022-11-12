В Черном море увеличено число российских ракетоносителей

07:32 12 ноября Киев, Украина

В Черном море на боевом дежурстве ныне находится группировка, состоящая из 21 корабля, в том числе два российских судна-носителя Калибров. Оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщает ОК Юг.

"Враг очевидно настроен продолжать практику ракетных и дроновых ударов, в том числе и по объектам критической, энергетической инфраструктуры. Будьте внимательны и сознательны, не пренебрегайте правилами безопасности, тщательно проверяйте информацию, относитесь к ней критически, а к ограничениям в рамках военного положения - с пониманием. Соблюдайте установленный порядок и алгоритмы действий по сигналам тревог, оставляйте панику врагу и доверяйте Силам обороны. Все будет Украина!", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее, в соцсетях начали появляться фотографии, которые свидетельствовали, что ВСУ вошли в Херсон. Позже в Главном управлении разведки также подтвердили, что украинская армия берет под контроль Херсон. А вечером информацию об освобождении города подтвердил и президент Владимир Зеленский.