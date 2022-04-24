В Черном море сосредоточены 20 кораблей и подлодок РФ с крылатыми ракетами

Не имея успеха на суше, российские войска стали сосредоточивать свои усилия на захваченной акватории моря. Сейчас в Черноморской операционной зоне находится около 20 вражеских кораблей и подводных лодок, оснащенных крылатыми ракетами. Об этом сообщил спикер оперативного командования Юг Владислав Назаров.
Накануне Россия нанесла ракетный удар по Одессе. В результате погибли восемь человек. Среди них три поколения одной семьи - трехмесячная девочка, ее 28-летняя мама, а также бабушка.
Как писала Times, в акватории Черного моря действуют как минимум четыре субмарины проекта 877 Палтус. Как указано, именно с них враг запускает ракеты типа Калибр по далеким целям в украинском тылу.
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