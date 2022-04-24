В Черном море сосредоточены 20 кораблей и подлодок РФ с крылатыми ракетами

08:53 24 апреля Киев, Украина

Не имея успеха на суше, российские войска стали сосредоточивать свои усилия на захваченной акватории моря. Сейчас в Черноморской операционной зоне находится около 20 вражеских кораблей и подводных лодок, оснащенных крылатыми ракетами. Об этом сообщил спикер оперативного командования Юг Владислав Назаров.

"Среди них есть подводные лодки, снаряженные крылатыми ракетами типа Калибр. Блокируя судоходство, проводя... воздушную разведку, они продолжают нести угрозу ракетного удара почти по всей территории Украины", - подчеркнул он.

Накануне Россия нанесла ракетный удар по Одессе. В результате погибли восемь человек. Среди них три поколения одной семьи - трехмесячная девочка, ее 28-летняя мама, а также бабушка.

Как писала Times, в акватории Черного моря действуют как минимум четыре субмарины проекта 877 Палтус. Как указано, именно с них враг запускает ракеты типа Калибр по далеким целям в украинском тылу.