В Черногории хотят отменить безвизовый режим для россиян

07:39 12 сентября Киев, Украина

Правительство Черногории предложило упразднить безвизовый режим для россиян. Там подчеркивают, что поскольку страна следует в Евросоюз, то во всем должно быть на стороне ЕС.

Об этом пишет черногорское издание DAN со ссылкой на МИД Черногории.

"Черногория является преданным партнером Европейского Союза, и министр иностранных дел считает, что наша страна должна быть полностью солидарна с ЕС в этом решении, как это было до сих пор", - заявили в ведомстве.

Если бы правительство согласилось с мнением министра иностранных дел, это практически означало бы введение виз для граждан российской федерации.



Безвизовый режим между россией и Черногорией действует с 2008 года.



Издание указывает, что с 1 июня по 14 августа 2022 г. государственную границу на въезде в Черногорию пересекли более 48 000 граждан рф, что на 15% больше, чем за тот же период 2021 года.