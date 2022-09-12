В Черногории хотят отменить безвизовый режим для россиян

Правительство Черногории предложило упразднить безвизовый режим для россиян. Там подчеркивают, что поскольку страна следует в Евросоюз, то во всем должно быть на стороне ЕС.
Об этом пишет черногорское издание DAN со ссылкой на МИД Черногории.
Если бы правительство согласилось с мнением министра иностранных дел, это практически означало бы введение виз для граждан российской федерации.
Безвизовый режим между россией и Черногорией действует с 2008 года.
Издание указывает, что с 1 июня по 14 августа 2022 г. государственную границу на въезде в Черногорию пересекли более 48 000 граждан рф, что на 15% больше, чем за тот же период 2021 года.
Безвизовый режим между россией и Черногорией действует с 2008 года.
Издание указывает, что с 1 июня по 14 августа 2022 г. государственную границу на въезде в Черногорию пересекли более 48 000 граждан рф, что на 15% больше, чем за тот же период 2021 года.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии