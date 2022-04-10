В Чернигове люди сгорели заживо. О жертвах рассказал мэр города

08:48 10 апреля Киев, Украина

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил о том, что точное количество жертв в Чернигове установить не удастся, поскольку многие местные жители пропали без вести. Власти подозревают, что эти люди сгорели заживо в местах применения тяжелых авиабомб.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

«У нас есть случаи, когда мужчина ждал жену, которая должна была выйти из больницы, он позвонил по телефону ей и сказал, что ждет у двери. Через минуту на это место упала авиабомба и этого человека нигде не нашли, даже останки. Мужчина сгорел», – рассказал Атрошенко.

Он также пояснил, что в радиусе поражения авиабомб поднимается очень высокая температура, и в считанные секунды сгорает все, что может сгореть.



Мы видели это также на поврежденных автомобилях, где полностью выгорают все неметаллические части, а остается металл рыжего цвета с признаками очень высокой температуры горения. Таких случаев у нас много», – отметил он.



Мэр Чернигова также рассказал о том, что еще не все люди были извлечены из завалов, поэтому окончательная статистика будет позже. При этом он назвал общую цифру погибших в Чернигове – более 700 человек. Без вести пропавшими считаются 40 человек.



Атрошенко рассказал, что все тела сейчас захоронены, поскольку нет оборудования для длительного хранения тел.



«Определено место, где они похоронены. Процедурно мы постараемся установить личность», – заявил он.



Мэр также подчеркнул, что останки некоторых людей не идентифицированы и для этого нужно сделать ДНК-тест. Экспертиза стоит дорого, и сейчас в Чернигове нет возможности ее провести.