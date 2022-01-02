В Черкасской области сменился губернатор

18:54 28 Август Киев, Украина

Зеленский в рамках рабочей поездки в Черкасскую область, представил нового главу ОГА , бывшего сотрудника СБУ Сергея Сергийчука.



Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Мы меняем главу областной государственной администрации Черкасской области. Главная причина всегда такая, что хочется видеть результат. Хочется видеть что-то лучше, чем есть", - отметил Зеленский и вручил новому главе области служебное удостоверение.

Зеленский добавил, что очень хочет, чтобы Сергийчук действительно сразу начал действовать. Чтобы сразу и бизнес, и люди видели поддержку нового главы.

Сергийчук поблагодарил президента за доверие и пообещал работать на результат.