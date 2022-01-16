В Чехии утверждено новое правительство

11:27 14 Январь Киев, Украина

Парламент Чехии утвердил правительство Петера Фиалы. Переговоры, продолжавшиеся более суток, завершились вотумом доверия.



Просьба проголосовать за Кабмин поступила утром 12 января, однако дебаты затянулись на следующий день. Сессию прерывали, а затем восстанавливали. Обе части суммарно продолжались около 24 часов.