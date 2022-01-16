В Чехии утверждено новое правительство

11:27 14 Январь Киев, Украина

Парламент Чехии утвердил правительство Петера Фиалы. Переговоры, продолжавшиеся более суток, завершились вотумом доверия.

Просьба проголосовать за Кабмин поступила утром 12 января, однако дебаты затянулись на следующий день. Сессию прерывали, а затем восстанавливали. Обе части суммарно продолжались около 24 часов.

В итоге за новое правительство проголосовали 106 депутатов против 87.

Напомним, ранее президент Чехии Милош Земан назначил членов нового правительства. Его возглавит премьер-министр страны Петр Фиала.