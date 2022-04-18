В целях безопасности гуманитарные коридоры на сегодня отменены

11:27 18 апреля Киев, Украина

Сегодня, 18 апреля, в Украине не будут открыты гуманитарные коридоры для эвакуации. Об этом сообщила министр реинтеграции Ирина Верещук.



«Вчера мы вели долгие и сложные переговоры по коридорам из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара. Также работали над коридорами из Херсонской области (Нововоронцовка, Осокоровка, Миролюбовка, Нововознесенское, Высокополье). Конечно, переговоры шли также о коридорах из Луганской области: Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная и пгт Нижнее.



Однако в нарушение международного гуманитарного права российские оккупанты не прекращают блокировку и обстрелы гуманитарных маршрутов.



Поэтому из соображений безопасности было принято решение сегодня не открывать гуманитарные коридоры», – сообщила Верещук.