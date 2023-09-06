В Бундестаге указали на чиновника, который блокирует поставки ракет Taurus Украине

Последние события, а именно прорыв ВСУ в наступлении и ожесточенные обстрелы рф населения и инфраструктуры, еще раз показывают, как важно Украине для безопасности и победы иметь мощное дальнобойное оружие. Украина с надеждой ждет поставок ракет Taurus.
А единственный в коалиции, кто блокирует поставки Украине крылатых ракет Taurus – это канцлер Олаф Шольц. Так заявила глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман. Об этом она написала в соцсети Х в понедельник, 4 сентября.
В своем заявлении Штрак-Циммерман назвала позицию Шольца безответственной.
Как известно, правительство Германии пока не определилось, будет ли поставлять Украине Taurus. В то же время в Украине уверены, что это решение не будут принимать "круглый год".
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