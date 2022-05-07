В будущем между Украиной и Польшей фактически не будет границы - Дуда

09:54 06 мая Киев, Украина

Глава Польши Анжей Дуда во время выступления в Варшаве перед гражданами сообщил, что в будущем Польша и Украина смогут отказаться от границ и создать единую силу, способную отражать любую угрозу.

«На десятилетия, а может быть, дай Бог, на столетия между нашими странами — Польшей и Украиной — не будет больше границы. Этой границы не будет!», — сказал Дуда.

По его словам, такое объединение позволит двум странам «жить вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье».



Польский президент добавил, что сегодня поляки активно помогают украинцам противостоять российской агрессии, в том числе мотивируя к этому другие страны.

Также Дуда тепло упомянул президента Украины Владимира Зеленского и назвал Украину и Польшу – братскими государствами.