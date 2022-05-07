В будущем между Украиной и Польшей фактически не будет границы - Дуда

Глава Польши Анжей Дуда во время выступления в Варшаве перед гражданами сообщил, что в будущем Польша и Украина смогут отказаться от границ и создать единую силу, способную отражать любую угрозу.
По его словам, такое объединение позволит двум странам «жить вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье».
Польский президент добавил, что сегодня поляки активно помогают украинцам противостоять российской агрессии, в том числе мотивируя к этому другие страны.
Польский президент добавил, что сегодня поляки активно помогают украинцам противостоять российской агрессии, в том числе мотивируя к этому другие страны.
Также Дуда тепло упомянул президента Украины Владимира Зеленского и назвал Украину и Польшу – братскими государствами.
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