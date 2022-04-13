В Буче начали эксгумацию тел со второй братской могилы у церкви Андрея Первозванного и всех святых

В Буче продолжается эксгумация тел мирных жителей из братской могилы.
"На сегодняшний день нами было осмотрено 57 тел. Еще может быть (в братской могиле. – Ред.) от 40 до 60 тел. Почти все тела с огнестрельными и осколочными ранениями. Некоторые тела были с завязанными руками и ногами. Предварительно установлено , что эти люди погибли во время мирной эвакуации и были расстреляны на улицах Бучи", - рассказал представитель Бучанской прокуратуры.
"На сегодняшний день нами было осмотрено 57 тел. Еще может быть (в братской могиле. – Ред.) от 40 до 60 тел. Почти все тела с огнестрельными и осколочными ранениями. Некоторые тела были с завязанными руками и ногами. Предварительно установлено , что эти люди погибли во время мирной эвакуации и были расстреляны на улицах Бучи", - рассказал представитель Бучанской прокуратуры.
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