В Буче мирных жителей хоронят в братской могиле

В Буче Киевской области гражданских лиц, убитых российскими оккупантами, хоронят в братской могиле.
В социальных сетях появилось видео из Буча, близ Киева.
На кадрах 33 мирных жителей в мешках сгружают в вырытую траншею, которая расположена на территории церкви и будет служить для погибших братской могилой.
Сбор тел погибших с улиц продолжается.
Некоторых людей, погибших от рук российских оккупантов, даже не удалось идентифицировать.
На кадрах 33 мирных жителей в мешках сгружают в вырытую траншею, которая расположена на территории церкви и будет служить для погибших братской могилой.
Сбор тел погибших с улиц продолжается.
Некоторых людей, погибших от рук российских оккупантов, даже не удалось идентифицировать.
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