В Буче мирных жителей хоронят в братской могиле

10:24 13 марта Киев, Украина

В Буче Киевской области гражданских лиц, убитых российскими оккупантами, хоронят в братской могиле.

В социальных сетях появилось видео из Буча, близ Киева.



На кадрах 33 мирных жителей в мешках сгружают в вырытую траншею, которая расположена на территории церкви и будет служить для погибших братской могилой.



Сбор тел погибших с улиц продолжается.



Некоторых людей, погибших от рук российских оккупантов, даже не удалось идентифицировать.