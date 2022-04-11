В Бучанском районе обнаружена братская могила

В селе Бузова Бучанского района Киевщины обнаружена братская могила, в которой похоронены погибшие мирные жители.
Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Британии, опираясь на данные разведки.
В ведомстве заявили, что после ухода российских войск из северной Украины продолжают появляться дополнительные доказательства военных преступлений России.
«Сюда входит сообщение об обнаружении вблизи села Бузова импровизированной могилы с умершими гражданскими украинскими», - говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что после ухода российских войск из северной Украины продолжают появляться дополнительные доказательства военных преступлений России.
«Сюда входит сообщение об обнаружении вблизи села Бузова импровизированной могилы с умершими гражданскими украинскими», - говорится в сообщении.
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