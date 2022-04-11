В Бучанском районе обнаружена братская могила

06:31 11 апреля Киев, Украина

В селе Бузова Бучанского района Киевщины обнаружена братская могила, в которой похоронены погибшие мирные жители.

Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Британии, опираясь на данные разведки.



В ведомстве заявили, что после ухода российских войск из северной Украины продолжают появляться дополнительные доказательства военных преступлений России.



«Сюда входит сообщение об обнаружении вблизи села Бузова импровизированной могилы с умершими гражданскими украинскими», - говорится в сообщении.