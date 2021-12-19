В Брюсселе стартует саммит «Восточное партнерство»

10:53 15 Декабрь Киев, Украина

15 - 16 декабря в ЕС пройдет шестой саммит «Восточного партнерства» в Брюсселе.



На мероприятии соберутся президенты и премьеры 27 стран ЕС и пяти из шести стран ВП: Украины, Грузии, Молдовы, Азербайджана и Армении.



При этом Беларусь на встрече представлена не будет. Страна в этом году приостановила свое участие в формате саммита из-за введенных Евросоюзом санкций против представителей режима непризнанного президента Александра Лукашенко





Вместе с украинской делегацией в саммите примет участие и Владимир Зеленский. В рамках визита в Брюссель президент проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств - членов ЕС и стран - партнеров , руководством Европейского союза , генеральным секретарем НАТО .

Со своей стороны Киев будет настаивать на признании формата «Ассоциированного трио».



Ранее главы государств с развитой экономикой подвели итоги встречи G20, обсудив и приняв решения в течение двух дней – 30 и 31 октября 2021 года.



В рамках двухдневного саммита лидеры Группы двадцати занимались глобальными вопросами, в том числе и необходимости достичь углеродной нейтральности.