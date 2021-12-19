В Брюсселе стартует саммит «Восточное партнерство»

15 - 16 декабря в ЕС пройдет шестой саммит «Восточного партнерства» в Брюсселе.
На мероприятии соберутся президенты и премьеры 27 стран ЕС и пяти из шести стран ВП: Украины, Грузии, Молдовы, Азербайджана и Армении.
При этом Беларусь на встрече представлена не будет. Страна в этом году приостановила свое участие в формате саммита из-за введенных Евросоюзом санкций против представителей режима непризнанного президента Александра Лукашенко
На мероприятии соберутся президенты и премьеры 27 стран ЕС и пяти из шести стран ВП: Украины, Грузии, Молдовы, Азербайджана и Армении.
При этом Беларусь на встрече представлена не будет. Страна в этом году приостановила свое участие в формате саммита из-за введенных Евросоюзом санкций против представителей режима непризнанного президента Александра Лукашенко
Вместе с украинской делегацией в саммите примет участие и Владимир Зеленский. В рамках визита в Брюссель президент проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов ЕС и стран -партнеров, руководством Европейского союза, генеральным секретарем НАТО.
Со своей стороны Киев будет настаивать на признании формата «Ассоциированного трио».
Ранее главы государств с развитой экономикой подвели итоги встречи G20, обсудив и приняв решения в течение двух дней – 30 и 31 октября 2021 года.
В рамках двухдневного саммита лидеры Группы двадцати занимались глобальными вопросами, в том числе и необходимости достичь углеродной нейтральности.
Ранее главы государств с развитой экономикой подвели итоги встречи G20, обсудив и приняв решения в течение двух дней – 30 и 31 октября 2021 года.
В рамках двухдневного саммита лидеры Группы двадцати занимались глобальными вопросами, в том числе и необходимости достичь углеродной нейтральности.
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