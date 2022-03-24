В Брюсселе сегодня и завтра пройдут три саммита с участием Байдена и Зеленского

Утром в четверг, 24-го — чрезвычайный саммит НАТО, днем — чрезвычайный саммит «Большой семерки»; вечером 24-го начнется заседание Европейского совета — и продолжится в пятницу. Главной темой обсуждения станет война России против Украины и способы ее скорейшего прекращения.
Во всех встречах примет участие президент Соединенных Штатов Джо Байден, который сегодня ночью прилетел в Брюссель, а также президент Украины Владимир Зеленский — по видеосвязи.
Запросы Украины и саммит НАТО
Владимир Зеленский еще накануне в своем видеообращении подчеркнул, что Украина ждет серьезных шагов от НАТО, Европейского Союза и «Большой семерки».
Запросы Украины и саммит НАТО
Владимир Зеленский еще накануне в своем видеообращении подчеркнул, что Украина ждет серьезных шагов от НАТО, Европейского Союза и «Большой семерки».
Он отметил, что «на этих трех саммитах мы увидим, кто друг, кто партнер, а кто продался и предал».
В администрации президента Украины накануне саммитов заявили, что, страна будет просить предоставить «современные средств ПВО» и «крылатые ракеты/боеприпасы для тяжелых реактивных систем»; а также настаивать на введении «жесткого эмбарго на российскую нефть» (в том числе, в Евросоюзе) и просить «полностью закрыть морские порты для кораблей РФ».
В центре дискуссий между членами Альянса должен быть вопрос о военной помощи Украине, о противодействии киберугрозам со стороны РФ, об укреплении восточного фланга НАТО… В частности, Альянс должен объявить о развертывании еще четырех новых многонациональных батальонных групп — в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии. С 2016 года четыре такие группы действуют в четырех других странах: Польше, Литве, Латвии и Эстонии.
По данным The New York Times, страны альянса также обсудят, что и как будут предпринимать, если Россия применит химическое, биологическое или ядерное оружие.
Задачи президента США
В ходе этого европейского турне глава Белого дома попытается еще больше укрепить единство Запада, заявили в Вашингтоне.
Байден «присоединится к союзникам в наложении новых санкций на Россию и усилении существующих», чтобы не дать Москве обойти их, сказал Салливан. Ожидается, что о новых ограничительных мерах будет объявлено в четверг 24 марта. По данным Wall Street Journal, санкции могут затронуть, в том числе, депутатов Госдумы.
Еще одна цель американского президента — сделать так, чтобы Запад выступал «единым фронтом» в отношениях с Китаем. Вашингтон уже предупредил, что Пекин столкнется с ответными мерами, если будет помогать России в войне. Однако до сих пор США не видят таких действий, заявил Салливан.
На саммитах прозвучат призывы к Китаю и в дальнейшем воздержаться от поддержки военных действий РФ.
Байден объявит и о «совместных действиях по укреплению энергетической безопасности Европы», а также обнародует «дополнительные взносы США» на гуманитарные усилия в Украине и на прием миллионов беженцев, добавил Салливан.
25 и 26 марта Байден посетит Польшу, союзника по НАТО и главное пристанище для большинства украинцев, бегущих от войны.
Саммит G7
Еще одна цель американского президента — сделать так, чтобы Запад выступал «единым фронтом» в отношениях с Китаем. Вашингтон уже предупредил, что Пекин столкнется с ответными мерами, если будет помогать России в войне. Однако до сих пор США не видят таких действий, заявил Салливан.
На саммитах прозвучат призывы к Китаю и в дальнейшем воздержаться от поддержки военных действий РФ.
Байден объявит и о «совместных действиях по укреплению энергетической безопасности Европы», а также обнародует «дополнительные взносы США» на гуманитарные усилия в Украине и на прием миллионов беженцев, добавил Салливан.
25 и 26 марта Байден посетит Польшу, союзника по НАТО и главное пристанище для большинства украинцев, бегущих от войны.
Саммит G7
G7 также может принять меры по приему украинских беженцев.
Саммит ЕС
На заседаниях Европейского совета планируется обсудить «военную агрессию России против Украины, безопасность и оборону, энергетику, экономические вопросы, COVID-19 и внешние отношения», — говорится в официальном коммюнике: президент Байден «присоединится к лидерам ЕС в первый день работы Европейского совета для обсуждения вопросов поддержки Украины и ее граждан и укрепления трансатлантического сотрудничества в ответ на агрессию России».
Лидеры ЕС обсудят оборонные инвестиции и инструменты их финансирования. Кроме того, ожидается, что Европейский совет одобрит «Стратегический компас» — инициативу по укреплению политики ЕС в области безопасности и обороны.
Ожидается, что для этого 27 стран ЕС договорятся, в частности, о совместных закупках газа. Объединив запросы, Еврокомиссия «облегчит контакты с международными поставщиками» и сможет получить «выгодные цены» благодаря экономическому весу Союза, отмечает France-Presse.
Источник Reuters в ЕС также подтвердил вероятность обсуждения на саммитах статуса России в G20.
На заседаниях Европейского совета планируется обсудить «военную агрессию России против Украины, безопасность и оборону, энергетику, экономические вопросы, COVID-19 и внешние отношения», — говорится в официальном коммюнике: президент Байден «присоединится к лидерам ЕС в первый день работы Европейского совета для обсуждения вопросов поддержки Украины и ее граждан и укрепления трансатлантического сотрудничества в ответ на агрессию России».
Лидеры ЕС обсудят оборонные инвестиции и инструменты их финансирования. Кроме того, ожидается, что Европейский совет одобрит «Стратегический компас» — инициативу по укреплению политики ЕС в области безопасности и обороны.
Ожидается, что для этого 27 стран ЕС договорятся, в частности, о совместных закупках газа. Объединив запросы, Еврокомиссия «облегчит контакты с международными поставщиками» и сможет получить «выгодные цены» благодаря экономическому весу Союза, отмечает France-Presse.
Источник Reuters в ЕС также подтвердил вероятность обсуждения на саммитах статуса России в G20.
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