В Брюсселе сегодня и завтра пройдут три саммита с участием Байдена и Зеленского

07:57 24 марта Киев, Украина

Утром в четверг, 24-го — чрезвычайный саммит НАТО, днем — чрезвычайный саммит «Большой семерки»; вечером 24-го начнется заседание Европейского совета — и продолжится в пятницу. Главной темой обсуждения станет война России против Украины и способы ее скорейшего прекращения.





Запросы Украины и саммит НАТО

Владимир Зеленский еще накануне в своем видеообращении подчеркнул, что Украина ждет серьезных шагов от НАТО, Европейского Союза и «Большой семерки». Во всех встречах примет участие президент Соединенных Штатов Джо Байден , который сегодня ночью прилетел в Брюссель, а также президент Украины Владимир Зеленский — по видеосвязи.Владимир Зеленский еще накануне в своем видеообращении подчеркнул, что Украина ждет серьезных шагов от НАТО, Европейского Союза и «Большой семерки».

«Я уверен, люди продемонстрируют, как они нас поддерживают. Но поддержать свободу должны и политики. Все они. Они должны поддержать борьбу за жизнь. Мы ждем серьезных шагов. От НАТО, ЕС, „Большой семерки“. Мы знаем, что россияне уже начали лоббировать свои интересы. И это интересы войны. Мы знаем, что они работают с некоторыми партнерами. Мы знаем, что они хотят потушить эту тему — тему борьбы против войны. Но потушить нужно войну», — сказал Зеленский.

Он отметил, что «на этих трех саммитах мы увидим, кто друг, кто партнер, а кто продался и предал».

«Свободные люди свободного мира, мы должны вместе не допустить, чтобы России удалось сломать кого-то в НАТО, ЕС или в „Большой семерке“. Сломать и перетащить на сторону войны. Увидим 24 марта», — подытожил он.

В администрации президента Украины накануне саммитов заявили, что, страна будет просить предоставить «современные средств ПВО» и «крылатые ракеты/боеприпасы для тяжелых реактивных систем»; а также настаивать на введении «жесткого эмбарго на российскую нефть» (в том числе, в Евросоюзе) и просить «полностью закрыть морские порты для кораблей РФ».



В центре дискуссий между членами Альянса должен быть вопрос о военной помощи Украине, о противодействии киберугрозам со стороны РФ, об укреплении восточного фланга НАТО… В частности, Альянс должен объявить о развертывании еще четырех новых многонациональных батальонных групп — в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии. С 2016 года четыре такие группы действуют в четырех других странах: Польше, Литве, Латвии и Эстонии.



По данным The New York Times, страны альянса также обсудят, что и как будут предпринимать, если Россия применит химическое, биологическое или ядерное оружие.



Задачи президента США

В ходе этого европейского турне глава Белого дома попытается еще больше укрепить единство Запада, заявили в Вашингтоне.

«В последние месяцы Запад был един. Президент отправляется в Европу, чтобы убедиться, что мы остаемся едины» и «дать понять, что мы готовы оставаться привержены (общему) делу столько, сколько потребуется», — заявил Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности.

Байден «присоединится к союзникам в наложении новых санкций на Россию и усилении существующих», чтобы не дать Москве обойти их, сказал Салливан. Ожидается, что о новых ограничительных мерах будет объявлено в четверг 24 марта. По данным Wall Street Journal, санкции могут затронуть, в том числе, депутатов Госдумы.



Еще одна цель американского президента — сделать так, чтобы Запад выступал «единым фронтом» в отношениях с Китаем. Вашингтон уже предупредил, что Пекин столкнется с ответными мерами, если будет помогать России в войне. Однако до сих пор США не видят таких действий, заявил Салливан.



На саммитах прозвучат призывы к Китаю и в дальнейшем воздержаться от поддержки военных действий РФ.



Байден объявит и о «совместных действиях по укреплению энергетической безопасности Европы», а также обнародует «дополнительные взносы США» на гуманитарные усилия в Украине и на прием миллионов беженцев, добавил Салливан.



25 и 26 марта Байден посетит Польшу, союзника по НАТО и главное пристанище для большинства украинцев, бегущих от войны.



Саммит G7

«„Большая семерка“ будет иметь ту же цель, что и саммит НАТО, то есть продемонстрировать нашу эффективную солидарность с Украиной и поэтому принять определенное количество мер — как в плане военной помощи, так и в плане гуманитарной поддержки, в плане политической поддержки, а также в плане измерения эффективности санкционных мер против России, — рассказал источник в администрации президента Франции. — G7 также обговорит этапы действий в энергетике, чтобы снизить зависимость наших экономик от российских нефти и газа, одновременно позволяя принимать меры солидарности в отношении наиболее уязвимых партнеров; особенно — в плане продовольственной безопасности».

G7 также может принять меры по приему украинских беженцев.

«По мере продолжения войны становится ясно, что необходимы новые усилия по приему людей, и что это касается всех — европейцев, американцев, азиатских стран… И в связи с этим важно отметить присутствие на саммите премьер-министра Японии», — добавил источник.

Саммит ЕС

На заседаниях Европейского совета планируется обсудить «военную агрессию России против Украины, безопасность и оборону, энергетику, экономические вопросы, COVID-19 и внешние отношения», — говорится в официальном коммюнике: президент Байден «присоединится к лидерам ЕС в первый день работы Европейского совета для обсуждения вопросов поддержки Украины и ее граждан и укрепления трансатлантического сотрудничества в ответ на агрессию России».



Лидеры ЕС обсудят оборонные инвестиции и инструменты их финансирования. Кроме того, ожидается, что Европейский совет одобрит «Стратегический компас» — инициативу по укреплению политики ЕС в области безопасности и обороны.



Ожидается, что для этого 27 стран ЕС договорятся, в частности, о совместных закупках газа. Объединив запросы, Еврокомиссия «облегчит контакты с международными поставщиками» и сможет получить «выгодные цены» благодаря экономическому весу Союза, отмечает France-Presse.



Источник Reuters в ЕС также подтвердил вероятность обсуждения на саммитах статуса России в G20.



