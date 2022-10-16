В Брюсселе прошла встреча министров обороны в формате "Рамштайн". Первые результаты

07:35 13 октября Киев, Украина

12 октября в Брюсселе состоялась шестая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" , в которой принимали участие представители почти 50 стран — членов Альянса и союзников НАТО.

Открывая встречу в формате Рамштайн, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинские войска при поддержке предоставленного Западом вооружения изменили динамику войны.

"путин пытается мобилизовать больше сил и заявить о принадлежности суверенных территорий Украины в россию. Он бросается на гражданские цели и инфраструктуру в украинских городах. Он использует безответственные угрозы и риторику", - сказал Остин.

Однако, по его словам, украинские войска демонстрируют изменение ситуации на поле боя благодаря предоставленному партнерами вооружению.

"Когда мы встречались в сентябре, мы все наблюдали, как Украина достигла чрезвычайных достижений на поле боя. Несмотря на новые нападения путина, украинские силы изменили динамику этой войны. Они освободили сотни городов от российской оккупации и вернули тысячи квадратных километров своей земли. Эти победы принадлежат украинским солдатам. Однако помощь по безопасности контактной группы, тренировки и усилия по поддержке были жизненно важными. Мы осуществили огромный прогресс, работая вместе, и поскольку война изменилась – изменилась и миссия этой контактной группы", – отметил глава Пентагона.

По его словам, нападения россии лишь усиливают решительность союзников по помощи Украине.

По мнению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, у президента россии владимира путина начинает появляться понимание, что рф больше не является сверхдержавой из-за неудач российской армии в Украине.

"Он (путин) только что обнаружил, что (россия) - не сверхдержава. Это ключевой момент. С одной стороны, вы поверили в собственный хайп, парады, на которых вы считали танки, считали, что неуязвимые, а на деле - нет", - сказал он.

Глава британского Минобороны считает, что российские силы проиграют в Украине из-за "своих военных возможностей" и ошибочных "стратегических предположений" своего руководства.

"На каждом шагу они недооценивали Украину и переоценивали россию. Но у путина в загашнике есть миллионы людей, которых он может запихнуть в мясорубку без правил, без уважения к человеческим жизням, к невинным людям и гражданскому населению", - добавил Уоллес.

Вот какую помощь уже анонсировали наши союзники:

Министерство обороны Германии предоставит Украине дополнительное оружие. Речь идет о самоходных артиллерийских установках PzH 2000 и реактивных системах залпового огня MARS II.

"Встреча в формате "Рамштайн" проходит в особое время: российские ракетные удары и частичная мобилизация в рф, фиктивные референдумы, украинское контрнаступление. Мы координируем нашу постоянную поддержку. В ближайшие несколько недель Украине будет передано больше PzH 2000 и MARS II", — говорится в сообщении.





По итогам встречи глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине системы



Остин отметил, что США сделают все возможное, чтобы Вооруженные силы Украины были эффективны на поле боя, и продолжали отвоевывать украинские территории несмотря на то, что зима "всегда вызов" во время войны.



Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что на заседании Контактной группы Украины в формате "Рамштайн" союзники "сосредоточились на противовоздушной обороне, реактивной артиллерии, танках, боевых машинах, бронетранспортерах, а также обсудили подготовку по широкому спектру нелетальной. О поддержке также заявили Нидерланды – правительство страны предоставит Киеву ракеты для систем противовоздушной обороны на сумму 15 миллионов долларов. Кроме того, о дополнительном пакете помощи на сумму 47 миллионов долларов объявила Канада: в него войдут артиллерийские снаряды, зимние формы и оборудование, камеры для дронов и оборудование для спутниковой связи.По итогам встречи глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине системы ПВО настолько быстро, насколько это физически возможно будет сделать, кроме того, Украина получит всю необходимую технику для наступательных операций.Остин отметил, что США сделают все возможное, чтобы Вооруженные силы Украины были эффективны на поле боя, и продолжали отвоевывать украинские территории несмотря на то, что зима "всегда вызов" во время войны.Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что на заседании Контактной группы Украины в формате "Рамштайн" союзники "сосредоточились на противовоздушной обороне, реактивной артиллерии, танках, боевых машинах, бронетранспортерах, а также обсудили подготовку по широкому спектру нелетальной.