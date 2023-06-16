В Брюсселе началась тринадцатая встреча в формате "Рамштайн"

В Брюсселе началась встреча в формате «Рамштайн», на которой планируют обсудить вопросы предоставления Украине самолетов, других систем вооружения и обучения украинских пилотов.
Представитель Пентагона очертил повестку дня на "Рамштайне". По его словам, союзники сделают акцент на самой эффективной поддержке нашего государства как сейчас, так и в будущем. Среди обсуждаемых тем будут:
- потребности ВСУ для дальнейших наступательных операций, в частности, противовоздушная оборона, противотанковые системы и боеприпасы, а также артиллерия как ближнего, так и дальнего действия;
- запчасти, инструкции по техническому обслуживанию, а также ремонт военных машин в полевых условиях;
- оперативная совместимость вооружения, модернизация и возможности военно-промышленных комплексов стран-союзников;
- подготовка пилотов истребителей, в частности, "будущие возможности" украинских воздушных сил.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что партнеры на сегодняшней встрече в формате "Рамштайн" примут новые обязательства в поддержку Украины.
Он напомнил, что президент США Джозеф Байден объявил несколько дней назад о новом крупном пакете оборонной поддержки Украины, также "за последние дни мы видели, как несколько других европейских союзников объявили о предоставлении большей поддержки".
Министр обороны Алексей Резников прибыл на заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Он встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином.
It’s always a pleasure to meet with my friend and counterpart @oleksiireznikov.— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) June 15, 2023
The nearly 50 countries participating in today’s Ukraine Defense Contact Group stand united with you and Ukraine’s 🇺🇦 brave defenders. pic.twitter.com/sHfoEeXDVy
Стоит отметить, что это уже 13-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".
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