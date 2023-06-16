В Брянской области рф объявлена тревога: очередной "прорыв ДРГ"

Вновь не спокойно на росии. Встревожены все имеющиеся пока интернет-каналы. Теперь о прорыве ДРГ заговорили в граничащей с Украиной Брянской области.
Российский Telegram-канал Baza пишет, что якобы "диверсанты" пытаются прорваться в Брянскую область, поэтому местных жителей попросили скрыться в подвалах, а все службы подняты по тревоге.
Канал Новости Брянск пишет, что у села Бровничи идут бои с "украинскими диверсантами".
Кроме того, сообщается, что регион атакован с помощью беспилотников.
Напомним, 22 мая власти Белгородской области рф заявили, что в пограничный Грайворонский район якобы вошла "украинская диверсионно-разведывательная группа". В трех селах вроде бы произошли бои. В регионе около суток действовал режим контртеррористической операции.
Российский добровольческий корпус и легион Свобода россии заявили о начале операции в Белгородской области по освобождению россии от режима Владимира путина. В ГУР тогда заявили, что на территории Белгородщины действуют только россияне, создающие "полосу безопасности" для защиты украинцев.
Позже командир РДК Денис White Rex рассказал, что подразделения зашли в Белгородскую область на 42 км вглубь.
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