В Брянской области рф объявлена тревога: очередной "прорыв ДРГ"

07:05 28 мая Киев, Украина

Вновь не спокойно на росии. Встревожены все имеющиеся пока интернет-каналы. Теперь о прорыве ДРГ заговорили в граничащей с Украиной Брянской области.

Российский Telegram-канал Baza пишет, что якобы "диверсанты" пытаются прорваться в Брянскую область, поэтому местных жителей попросили скрыться в подвалах, а все службы подняты по тревоге.

Канал Новости Брянск пишет, что у села Бровничи идут бои с "украинскими диверсантами".

"Украинская ДРГ пыталась прорваться в село Сушаны Брянской области. Также сообщается о попытке прорыва возле села Бровничи, там сейчас идут бои. Объявлен сигнал Эдельвейс (?!) ... Мирные прячутся в подвалах, на улице слышны выстрелы", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что регион атакован с помощью беспилотников.

"Дрон-камикадзе атаковал автомобиль Нива Минобороны рф на дороге Бровничи - Сушаны. По предварительным данным, погибли два военнослужащих", - пишет Telegram-канал Baza.

Напомним, 22 мая власти Белгородской области рф заявили, что в пограничный Грайворонский район якобы вошла "украинская диверсионно-разведывательная группа". В трех селах вроде бы произошли бои. В регионе около суток действовал режим контртеррористической операции.

Российский добровольческий корпус и легион Свобода россии заявили о начале операции в Белгородской области по освобождению россии от режима Владимира путина. В ГУР тогда заявили, что на территории Белгородщины действуют только россияне, создающие "полосу безопасности" для защиты украинцев.

Позже командир РДК Денис White Rex рассказал, что подразделения зашли в Белгородскую область на 42 км вглубь.