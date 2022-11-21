В британской разведке рассказали об уязвимости оккупантов в районе Сватово

10:01 21 ноября Киев, Украина

В последние семь дней продолжаются интенсивные артиллерийские перестрелки в районе Сватово в Луганской области на северо-востоке Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки. Российские лидеры скорее всего рассматривают сохранение контроля над Сватовым как политический приоритет.



Однако оборонной и наступательной возможности россии, по данным британской разведки, продолжает мешать серьезная нехватка боеприпасов и квалифицированного персонала. Командиры, вероятно, борются с военными реалиями поддержки надежной обороны, а также пытаются обеспечить наступательные операции на юг в Донецке.



Как и на других участках фронта, российские силы продолжают отдавать предпочтение строительству оборонительных позиций, почти наверняка частично укомплектованных плохо обученными мобилизованными резервистами, отметили разведчики.