В британской разведке прогнозируют уменьшение атак авиации рф зимой

10:48 05 декабря Киев, Украина

За последние месяцы количество боевых вылетов российской тактической авиации над Украиной значительно сократилось и из-за плохой погоды зимой будут сохраняться низкий уровень наземных атак по украинским силам.
 
Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

По данным британской разведки, сейчас российские самолеты, вероятно, выполняют десятки миссий в день по сравнению с высоким показателем до 300 в день в марте 2022 года.

В ведомстве отметили, что в настоящее время россия потеряла более 60 самолетов в конфликте, предположительно, включая дополнительные истребители-бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25 на прошлой неделе.
"Уменьшение количества вылетов, вероятно, является следствием постоянной высокой угрозы со стороны украинской ПВО, ограничение часов полета российских самолетов и ухудшение погоды. Поскольку российская тактика наземного нападения в значительной степени зависит от визуальной идентификации и неуправляемых боеприпасов, российские ВВС, вероятно, будут продолжать ударов из-за плохой зимней погоды", — говорится в сообщении.