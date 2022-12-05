В британской разведке прогнозируют уменьшение атак авиации рф зимой

10:48 05 декабря Киев, Украина

За последние месяцы количество боевых вылетов российской тактической авиации над Украиной значительно сократилось и из-за плохой погоды зимой будут сохраняться низкий уровень наземных атак по украинским силам.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.



По данным британской разведки, сейчас российские самолеты, вероятно, выполняют десятки миссий в день по сравнению с высоким показателем до 300 в день в марте 2022 года.



В ведомстве отметили, что в настоящее время россия потеряла более 60 самолетов в конфликте, предположительно, включая дополнительные истребители-бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25 на прошлой неделе.