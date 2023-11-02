В британской разведке проанализировали украинские удары по российским ЗРК

10:53 02 ноября Киев, Украина

Россия, вероятно, потеряла по меньшей мере четыре пусковые установки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) большой дальности в результате украинских ударов за последнюю неделю.

Есть реальная возможность, что по мере того, как россия будет заменять уничтоженные системы в Украине, она будет ослаблять свою противовоздушную оборону в других операционных зонах, сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.



Отмечается, что 26 октября российские СМИ сообщили, что три российских пусковых установки SA-21 были уничтожены в Луганской области. Кроме того, украинские источники сообщают о дополнительных потерях российской противовоздушной обороны в Крыму.



Как отметили в британской разведке, россия уже давно определила мощный высокотехнологичный зенитно-ракетный комплекс большой дальности как ключевой компонент своей военной стратегии.

"Недавние потери подчеркивают, что российская интегрированная система противовоздушной обороны продолжает бороться с современным высокоточным ударным оружием и, скорее всего, увеличит и без того значительную нагрузку на остальные системы и операторы", - говорится в отчете британских разведчиков.

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