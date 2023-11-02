В британской разведке проанализировали украинские удары по российским ЗРК

Россия, вероятно, потеряла по меньшей мере четыре пусковые установки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) большой дальности в результате украинских ударов за последнюю неделю.
Есть реальная возможность, что по мере того, как россия будет заменять уничтоженные системы в Украине, она будет ослаблять свою противовоздушную оборону в других операционных зонах, сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
Отмечается, что 26 октября российские СМИ сообщили, что три российских пусковых установки SA-21 были уничтожены в Луганской области. Кроме того, украинские источники сообщают о дополнительных потерях российской противовоздушной обороны в Крыму.
Как отметили в британской разведке, россия уже давно определила мощный высокотехнологичный зенитно-ракетный комплекс большой дальности как ключевой компонент своей военной стратегии.
Отмечается, что 26 октября российские СМИ сообщили, что три российских пусковых установки SA-21 были уничтожены в Луганской области. Кроме того, украинские источники сообщают о дополнительных потерях российской противовоздушной обороны в Крыму.
Как отметили в британской разведке, россия уже давно определила мощный высокотехнологичный зенитно-ракетный комплекс большой дальности как ключевой компонент своей военной стратегии.
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