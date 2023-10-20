В британской разведке проанализировали последствия для рф ударов по аэродромам Бердянска и Луганска

Удар по российским вертолетам и средствам ПВО на аэродромах оккупированных Бердянска и Луганска, очевидно, заставит россию снова переместить свои оперативные базы и узлы управления дальше линии фронта, что увеличит нагрузку на логистические цепи. Утрата техники также создаст дополнительное давление на российских пилотов и самолеты.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
Учитывая, что российская авиационная поддержка ближней авиации до сих пор была крайне слабой, российские оборонные линии стали все больше зависеть от поддержки со стороны вертолетов на фоне украинского наступления, отметили в британской разведке.
Бердянск использовался как основная передовая оперативная база на южном направлении, обеспечивавшая как логистику, так и наступательные и оборонные возможности.
Эта потеря, по данным разведки, также, вероятно, создаст дополнительное давление на российских пилотов и самолеты, уже почти наверняка страдающие от боевого истощения и проблем с техническим обслуживанием из-за непредсказуемой затяжной кампании.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии