В британской разведке проанализировали последствия для рф ударов по аэродромам Бердянска и Луганска

10:41 20 октября Киев, Украина

Удар по российским вертолетам и средствам ПВО на аэродромах оккупированных Бердянска Луганска , очевидно, заставит россию снова переместить свои оперативные базы и узлы управления дальше линии фронта, что увеличит нагрузку на логистические цепи. Утрата техники также создаст дополнительное давление на российских пилотов и самолеты.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"17 октября несколько российских вертолетов и средств ПВО, вероятно, были поражены на аэродромах Бердянска и Луганска. Хотя масштабы повреждений пока не подтверждены, вероятно, было уничтожено девять российских военных вертолетов в Бердянске и пять в Луганске, Украина утверждает, что впервые применила предоставленные США армейские тактические ракеты большой дальности (ATACMS)”, — говорится в отчете британских разведчиков.

Учитывая, что российская авиационная поддержка ближней авиации до сих пор была крайне слабой, российские оборонные линии стали все больше зависеть от поддержки со стороны вертолетов на фоне украинского наступления, отметили в британской разведке.



Бердянск использовался как основная передовая оперативная база на южном направлении, обеспечивавшая как логистику, так и наступательные и оборонные возможности.

"Если эти потери подтвердятся, очень вероятно, что они повлияют на способность россии как обороняться, так и вести дальнейшие наступательные действия на этом направлении. Учитывая нынешнюю нагрузку на российское военное производство, подтвержденную потерю любых планеров будет трудно заменить в краткосрочной и среднесрочной перспективе”, - отметили в британской разведке.

Эта потеря, по данным разведки, также, вероятно, создаст дополнительное давление на российских пилотов и самолеты, уже почти наверняка страдающие от боевого истощения и проблем с техническим обслуживанием из-за непредсказуемой затяжной кампании.